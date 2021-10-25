المرأة

"زينة" إبنة الفنان الشهير الحسناء حديث السوشيل ميديا (صور)

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:00
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في أول ظهور لها مع والدها الفنان أشرف عبد الباقى، في أحد البرامج الإذاعية كشفت زينة أشرف عبد الباقي عن تفاصيل دراستها ومجال عملها ودخولها لعالم الفن.

وقالت زينة إنها درست الإخراج في إحدى الجامعات بالخارج، ولم تفكر في خوض مجال التمثيل على غرار والدها وإنما تفضل الوقوف خلف الكاميرا.
 
 


وتحدث أشرف عن ابنته وقال إنها أصغر بناته، وهي من صغرها تعشق مجال الفن وعالم التمثيل ودخلت عالم التصوير وبدأت بأفلام قصيرة.

وكانت زينة قد لفتت الأنظار إليها خلال تواجدها مع والدها في مهرجان الجونة السينمائي، الذي انتهت فعالياته منذ أيام قليلة، حيث علق الكثيرون على ظهورها بأنها أصبحت شابة خاصة أنها تعد الابنة الصغرى لوالدها.

المصدر: لها
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