صبا مبارك تتحدث عن علاقتها بابنها: "حطلّع عين مراته"

كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك مجموعة من المعلومات عن حياتها الشخصية والفنية، مؤكدة أن دخولها مجال التمثيل من أغرب الأمور التي حصلت في حياتها لكونها شديدة الخجل.ولفتت مبارك في تصريحات لبرنامج "البوكس" المذاع عبر قناة Gossips في "يوتيوب" أنها تخرج عصبيتها في مشاهد التوتر، أو في الكيك بوكس، أو في الجري.كما أشارت إلى أنها تتشاجر باستمرار مع شقيقتها لأنها تستحوذ على أغراضها وترتدي ملابسها وتغيّر مقاساتها وفقاً لوزنها فلا يعود المقاس يناسبها.وعن علاقتها بابنها، قالت صبا مبارك إن أكثر ما يميز تلك العلاقة، أنها لا تتعامل معه بحزم بصفتها والدته، كي لا تترك فجوات بينهما، وأضافت: "أي حاجة يطلبها مني بعملها".وكشفت مبارك أنها لن تكون "حماة لذيذة" للمرأة التي سيتزوجها ابنها فقالت: "حطلّع عين مرات ابني طبعاً"، مشيرة إلى أنها لن تختار له زوجته المستقبلية وستترك له حرية الاختيار، ولكن "حبقى محبطة لو اختار واحدة رخمة".