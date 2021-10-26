ميريام فارس بإطلالة "محتشمة" في الرياض... شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)

اختارت الفنانة ميريام فارس خلال صعودها على المسرح في الرياض إطلالة بسيطة خالية من عنصر الإبهار والفساتين المزركشة والجريئة التي اعتاد عليها محبّوها.

وظهرت ميريام بإطلالة محتشمة عبارة عن بنطال ضيق برّاق مع توب بيج بسيطة قصيرة من الأمام وطويلة وواسعة من الخلف، واللافت انها تركت شعرها الأجعد على طبيعته واعتمدت مكياجاً خفيفاً يناسب إطلالتها.

وشاركت ميريام متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو يوثّق أجواء الحفل الذي أُقيم في الرياض، وأظهر رقصها الهادئ على أنغام أغانيها وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين رقصوا معها في أجواء في غاية العفوية.

وكانت ميربام قد وصلت إلى السعودية، يوم الخميس الماضي، وتم استقبالها بالورود على أنغام أغنيتها "حبيبي سعودي"، ونشرت مقطع فيديو للأجواء وعلّقت قائلةً: "سعيدة جداً بعودتي الى الرياض".