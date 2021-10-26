3 أشياء تحققي منها قبل الارتباط

الارتباط العاطفي بشخص ليست خطوة سهلة، إنها الخطوة الأولى لتكوين علاقة ربما تكون أبدية، لذا يجب أن تتمهلي وتفكري جيداً قبل الإقدام على الارتباط.قد تكونين مترددة ولا يمكنكِ تحديد أفكارك بشأن العلاقة، ولكن هناك بعض النقاط التي قد تساعدك على ترتيب أفكارك، وهي أشياء مهمة يجب أن تفكري فيها وتتحققي منها وتحسميها مع نفسك، قبل الارتباط بشخص ما. تابعي القراءة وتعرفي إلى الأشياء التي يجب أن تتحققي منها قبل الارتباط.1- ما يعنيه الارتباط بالنسبة إليكِقبل الالتزام بعلاقة مع شخص ما، عليكِ أولاً التفكير في ما تعنيه هذه العلاقة بالنسبة إليكِ، هل هي مجرد مشاعر تريدين اختبارها لفترة وحسب، أم إن هناك أموراً مشتركة وأفكاراً للمستقبل تحبين مشاركتها مع هذا الشخص؟ هل تفكرين في اللحظة الحالية فحسب، أم إن عقلك يرى مستقبلاً لهذا الارتباط؟يجب أن يعني الارتباط بالنسبة إليكِ ما هو أكثر من مجرد مشاعر مؤقتة أو حماسة زائدة سريعة التبدد.2- توقعاتك للارتباطفكري ما الذي تتوقعينه مقابل الارتباط، هل تتوقعين الحب والدعم والالتزام بعلاقة جادة من قبل الطرف الآخر؟ أم إنكِ تشعرين بنوع من التلاعب؟يجب أن تكون توقعاتك من العلاقة جادة وترسم لمستقبل مستقر وسعيد، وهذا يحدث عندما يكون الطرف الآخر شخصاً ذا ثقة ويظهر سمات شخصية جيدة تتحمل المسؤولية، وتلتزم بعلاقة طويلة المدى.3- مدى اقتناعك بالارتباطقد تقدمين على الارتباط بشخص ما فقط لأنه لطيف، أو أنه يبدي رغبته في الارتباط بكِ، أو لمجرد أنه شخص جيد فحسب، ولكن هذا لا يكفي، فالالتزام بعلاقة طويلة المدى يتطلب أن تكوني مقتنعة بعقلك ومشاعرك، وأن يكون لديكِ نفس الرغبة في الارتباط به، حتى تتمكني من التعامل معه بحب، وتشعري معه بالطمأنينة والسعادة، دون ندم.