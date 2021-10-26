انتقادات لسمية الخشاب بسبب كرة القدم ومحمد صلاح

تسبب حماس الفنانة سمية الخشاب لفريقها المفضل مانشيستر يونايتد في مباراته أمام ليفربول ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وتشجيعها الجنوني له، في توجيه الانتقادات واللوم لها بسبب تواجد نجم الكرة المصري محمد صلاح ضمن صفوق فريق ليفربول.ونشرت سمية عدة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أبدت فيها استياءها من أداء مانشيستر أمام ليفربول كما أبدت انزعاجها أيضاً من خطة الفريق التي وضعها المدرب سولشير خلال المباراة.واستعانت سمية الخشاب بلقطة من مسلسل "لعبة الحبار" وهي تزيح سولشير من طريقها واصفة إياه بالمدرب العار، وطالبت بإقالته وبخاصة بعد استقبال مرمى الفريق أربعة أهداف دفعة واحدة خلال الشوط الأول فقط، ثم زادت تغريداتها المنتقدة للفريق بعد انتهاء المباراة بهزيمة مانشيستر بخماسية نظيفة أحرز منها صلاح ثلاثة أهداف.ومع كل تغريدة تنشرها الخشاب كان الجمهور يذكرها بأنها لابد أن تشجع ابن بلدها وليس رونالدو الذي دأبت خلال الفترة الماضية على توجيه الرسائل له، طالبة أن تلتقيه.وفي نهاية تغريداتها قالت سمية إنها سعيدة لفوز ليفربول لوجود محمد صلاح في الفريق مبررة ذلك بأنها لا تريد حرقة دم.