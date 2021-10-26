كارينا كابور بظهور من دون مكياج...كم درجة اختلفت؟ (صورة)

نشرت النجمة الهندية كارينا كابور صورة على خاصية "ستوري" في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وظهرت كابور بالصورة عفوية وبدون ماكياج في منزلها.