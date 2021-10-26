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المرأة
كارينا كابور بظهور من دون مكياج...كم درجة اختلفت؟ (صورة)
Lebanon 24
26-10-2021
|
16:00
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نشرت النجمة الهندية كارينا كابور صورة على خاصية "ستوري" في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وظهرت كابور بالصورة عفوية وبدون ماكياج في منزلها.
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كارينا كابور
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