المرأة

كارينا كابور بظهور من دون مكياج...كم درجة اختلفت؟ (صورة)

Lebanon 24
26-10-2021 | 16:00
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نشرت النجمة الهندية كارينا كابور صورة على خاصية "ستوري" في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
 
وظهرت كابور بالصورة عفوية وبدون ماكياج في منزلها.
 
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كارينا كابور

ماكياج

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