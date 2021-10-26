تركيب الرموش.. مخاطر يجب عدم تجاهلها

ترغب الكثير من السيدات في الظهور برموش كثيفة وطويلة، فيلجأن إلى تركيب الرموش الصناعية ويخترن الطول والسمك المناسبين لهن، لكن هذا السلوك لا يخلو من مخاطر الإصابة بالتهابات أو حساسية تضر بصحة العيون. هذه بعض النصائح التي ينبغي عليكن اتباعها قبل التفكير في هذه الخطوة، وفق المجلة الفرنسية الشهيرة «60 مليون مستهلك»:الغراء يحتوي على مهيجات للحساسيةهناك طريقتان لتثبيت الرموش الصناعية بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن في ذلك، فإما زيارة خبيرة تجميل أو استخدام أدوات التثبيت الذاتي. وينصح الخبراء بزيارة اختصاصية، لأن الغراء الفوري، الذي يستخدم في هذه العملية، يمكن أن يسبب تفاعلات ثانوية مزعجة، في حال لامس العين أو البشرة، لاحتوائه على مواد مسببة للحساسية، ومواد مهيجة مثل الفورمالدييد، التي تسبّب التهاب الملتحمة.لذلك تواجه السيدة خطر تورم الجفون أو إحمرار العين أو الحساسية للضوء أو الدموع والحكة، وقد يتطور تهيج الجلد إلى التهاب أكثر حدة للجفون والتهابات يمكن أن تؤثر على بياض العين والقرنية.وتشير طبيبة العيون كاتي ألبو إلى أن اختصاصية التجميل مدربة على وضع الغراء، وتقوم باختباره قبل أن تضعه على الجفن، كما ستستخدم كمية أقل، لذلك من الضروري اختيار مكان تركيب الرموش بعناية، من دون أن ننسى التأكد من أن الأدوات معقمة، والمنتجات تحتوي على كمية أقل من المواد المثيرة للحساسية.جفاف القرنيةوبحسب المجلة، فإن الرموش الكثيفة تزيد خطر الإصابة بقمل الرموش، الذي يمكن أن ينتقل إليها عن طريق الأدوات غير المعقمة في صالونات التجميل، لذلك عليكن الحرص على اختيار المكان النظيف.لكن الغراء ليس المشكلة الوحيدة وفق الخبراء، إذ يوجد خطر آخر أثناء وضع الرموش الصناعية. وتقول طبية العيون إن الرموش الطويلة والكثيفة تحفز جفاف القرنية في كل عملية رمش مما يعرضها للإصابة بأي عدوى، لذلك على الزبونات عدم سحب أو حك الرموش الصناعية حتى لا تتعرض الرموش الطبيعية لأي أذى.ويحذر الخبراء من تركيب الرموش الصناعية أثناء ارتداء العدسات أو في حالة إصابة العين بعدوى أو بعد عملية جراحية على مستوى العيون، وينصحون بزيارة طبيب العيون قبل خبيرة التجميل للتأكد من عدم وجود أي مشكلة.أصباغ الرموش والحواجب خطرةوالخطر الأخير يتعلق بصبغ الرموش والحواجب. وتقول مجلة 60 مليون مستهلك" إن هذه الأصباغ عادة ما تتكون من مواد مثيرة جداً للحساسية ويمنع استخدامها على البشرة.وبحسب المجلة، لوحظت بعد استخدام هذه الملونات الإصابة بالتهاب الجفن والتهاب الملتحمة الحاد.