المرأة

نادين نسيب نجيم تُشعل المواقع بفستان قصير جدا بفتحة عند الجانب.. شاهدوا كيف بدت (صورة)

Lebanon 24
27-10-2021 | 02:00
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نشر مزين الشعر فيكتور كيروز صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام للممثلة نادين نسيب نجيم.

 

وبدت نادين ساحرة بالشعر الطويل، ولفت المتابعون الفستان القصير الذي ارتدته وتميز بفتحة تصل لأعلى الساق.

 

A post shared by VICTOR KEYROUZ - فيكتور كيروز (@victorkeyrouz)


 

واعتمدت نادين ماكياجا ناعما.

 

وكانت نادين نشرت مؤخرا سلسلة "ستوريز" عبر إنستغرام ردت فيها على منتقديها. وكتبت: "الصمت أكبر ردّ على الحقيرين وخاصة الكذابين".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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