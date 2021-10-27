نادين نسيب نجيم تُشعل المواقع بفستان قصير جدا بفتحة عند الجانب.. شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشر مزين الشعر فيكتور كيروز صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام للممثلة نادين نسيب نجيم.

وبدت نادين ساحرة بالشعر الطويل، ولفت المتابعون الفستان القصير الذي ارتدته وتميز بفتحة تصل لأعلى الساق.

واعتمدت نادين ماكياجا ناعما.

وكانت نادين نشرت مؤخرا سلسلة "ستوريز" عبر إنستغرام ردت فيها على منتقديها. وكتبت: "الصمت أكبر ردّ على الحقيرين وخاصة الكذابين".