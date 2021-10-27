نساء هذه الأبراج يثرن غيرة الكثيرات.. هل أنتِ من بينهن؟

النساء من مواليد 4 ابراج قد يتمكن من اثارة غيرة الكثيرات. اما اسباب هذا الأمر فمختلفة ومن ابرزها الاستقرار العائلي او العاطفي والنجاح المهني والتميز الاجتماعي او المادي وغير ذلك. لكن ليس على هؤلاء النساء اضاعة انجازاتهن من خلال الاحساس بالغرور، بل من الضروري ان يستفدن من ذلك من اجل تحقيق المزيد من احلامهن. فمن المعروف ان الغرور يسبب التشوش الذهني ويحول دون بناء المخططات المفيدة.

نساء يثرن الغيرة:

الثور

تعتبر المرأة مولودة هذا البرج من اكثر الاشخاص قدرة على تخطي المصاعب والمشاعر السلبية التي يمكن ان تختبرها. ولهذا تلتفت اليها كل الانظار في الكثير من الاحيان ويهتم لأمرها معظم المحيطين بها ويسعون الى بناء علاقات الصداقة معها كما تتحدث عن تميزها بعض الالسنة. الا ان اخرى تقوم بانتقادها ليس لأنها ترتكب الاخطاء بل لأنها في الواقع نادراً ما تفعل ذلك. فهي تركز على تحقيق اهدافها مع الحرص على عدم التأجيل واضاعة الوقت. وهي ايضاً من الاشخاص الذين يستغلون الفرص المناسبة دائماً من اجل تحقيق التقدم والتفوق والتميز في مختلف المجالات.

الجوزاء

تتمكن مولودة الجوزاء غالباً من تحقيق الكثير من احلامها. والسبب انها تسعى دائماً الى ذلك. كما انها تبذل الجهود التي تمكنها من تخطي الصعوبات والتحديات التي يمكن ان تواجهها. وهي تهتم الى حد كبير بكل التفاصيل التي يمكنها الاستفادة منها. كذلك تحرص على تعزيز قدراتها وعلى تشجيع نفسها على المضي قدماً الى الامام من دون الاهتمام بالمعوقات ومن دون الشعور باليأس او التخاذل ولو للحظات.

الاسد

تعيش مولودة الاسد حالة من المراوحة بين القبول والرفض لبعض الوقت قبل ان تقوم بالخيارات المناسبة. وهو ما تفعله غالباً. ولهذا من النادر ان تخطئ في هذا السياق. وعلى مستوى الصداقات تختار من المحيطين بها الاشخاص الذين يبدون الآراء الجيدة والمفيدة لا اولئك الذين ينتقدون من اجل الانتقاد فقط. كما انها لا ترفض خوض التجارب الجديدة وهذا ما يساعدها على اكتساب المزيد من القدرات والطاقات والخبرات. كذلك لا يمكن ثنيها عن القيام بأي خطوة في حال كانت ترى انها صائبة. وهذا يعد من ابرز اسباب نجاحها.

العقرب

تعتبر مولودة العقرب من النساء من مواليد 5 ابراج اللواتي يثرن غيرة الكثيرات. والسبب انها مقدامة وشجاعة ولا تتوانى عن القيام بأي خطوة يمكن ان تساعدها على تحقيق التقدم في اي اتجاه من اتجاهات حياتها. وهي تعتبر السند القوي للاشخاص المحيطين بها وخصوصاً لشريك حياتها. ولهذا غالباً ما ترتسم الابتسامة على وجهها. وهذا ما يدفع المحيطين بها الى الاعتقاد انها تعيش السعادة الدائمة. والحقيقة هي انها تعرف تماماً كيفية التعامل مع المصاعب التي يمكن ان تواجهها. ولهذا يمكن ان تثير غيرة الكثيرات.