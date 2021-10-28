المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد ميلادها.. تعرفوا إلى شقيقتها (صور)

Lebanon 24
28-10-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-880000-637710110113309086.png
Doc-P-880000-637710110113309086.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق بعيد ميلادها ونشرت عددا من الصور عبر خاصية "الستوري" على حسابها على "انستغرام".

 

جويل التي تُعد من أجمل ملكات الجمال في لبنان بدت ساحرة وظهرت بإطلالة كاجوال بجينز و"توب" بيضاء.

 

A post shared by Joelle Behlock (@joellebehlock)


 

وتميز قالب الحلوى الذي أعد بالمناسبة بتاج ذهبي يرمز إلى فوزها بملكة جمال لبنان.

 

وظهر في إحدى الصور أولاد جويل، كما ظهرت شقيقتها شانتال في إحدى الصور.

 
 
 

ولاحظ المتابعون ان شقيقتها لا تشبهها كثيراً.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-10-28
04:00 | 2021-10-28
02:00 | 2021-10-28
00:45 | 2021-10-28
23:55 | 2021-10-27
16:00 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website