ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد ميلادها.. تعرفوا إلى شقيقتها (صور)

احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق بعيد ميلادها ونشرت عددا من الصور عبر خاصية "الستوري" على حسابها على "انستغرام".

جويل التي تُعد من أجمل ملكات الجمال في لبنان بدت ساحرة وظهرت بإطلالة كاجوال بجينز و"توب" بيضاء.

وتميز قالب الحلوى الذي أعد بالمناسبة بتاج ذهبي يرمز إلى فوزها بملكة جمال لبنان.

وظهر في إحدى الصور أولاد جويل، كما ظهرت شقيقتها شانتال في إحدى الصور.

ولاحظ المتابعون ان شقيقتها لا تشبهها كثيراً.