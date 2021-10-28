علامات جمالية تجذب الرجل للمرأة... ما هي؟

صحيح أن كل رجل يختلف عن غيره في الأمور التي تجذبه في المرأة ولكن ثمة بعض الأمور المتعارف عليها أنها تجذب معظم الرجال! فما هي؟

الشعر الطويل

الشعر الطويل هو سرّ جمال المرأة وجاذبيتها. فمن المعروف أن معظم الرجال يعشقون الشعر الطويل للمرأة لأنه يبرز أنوثتها وجمالها وجاذبيتها. يحب الرجل أن يرى شعر المرأة طويلاً ومنسدلاً يصل إلى خصرها! صحيح أن قصات الشعر القصير رائجة ومميّزة، إلا أن الأفضلية تبقى دائماً للشعر الطويل بالنسبة إلى الرجل.

الخصر الرفيع والتضاريس

من المعروف أن الرجل ينجذب أكثر إلى المرأة التي تتمتّع بجسم على شكل الساعة الرملية! فالرجل يحب التضاريس عن المرأة والخصر الرفيع. المرأة التي تتميّز بصدر بارز وأرداف مع خصر الرفيع هي غالباً الأوفر حظاً. طبعاً لا يمكننا أن ننكر أن كل الأجسام لها مميّزاتها وثمة بعض الرجال يفضلون أسلوباً آخر ولكنهم في الإجمال يحبون التضاريس.

الأظافر الأنيقة

نعم الأظافر تعني للرجل كثيراً. فهو يحب أن يرى أظافر المرأة مرتّبة ونظيفة سواءً أظافر اليدين أم القدمين. ما من رجل لا يحب أن يرى أظافر المرأة أنيقة!

العيون الكبيرة

لغة العيون لها تأثير كبير على الجميع. فنظرات المرأة هي أكثر ما تجذب الرجل وهو يحب في الإجمال العيون الكبيرة. كل الرجال ينجذبون أكثر إلى صاحبة العيون الكبيرة.

الشفتين الممتلئتين ولكن بشكل طبيعي

الشفتان الممتلئتان من الصفات الجمالية التي يحبها الرجال في المرأة. ولكن طبعاً نحن نتحدّث عن الشفتين الممتلئتين بشكل طبيعي، فالشفتين المنتفختين بالفيلر لا يحبّذهما الرجل. الجمال المصطنع لا يحبه الرجل!

الأسنان الجميلة

الإبتسامة الجميلة من السمات التي تجذب الرجل في المرأة. ولكي تكون الإبتسامة جميلة يجب أن تكون الأسنان جميلة! أكثر ما يجذب الرجل في المرأة هي أسنانها النظيفة والمصفوفة.

الأناقة والتألّق

الرجل يعشق المرأة التي تعتني بإطلالتها، فهو يحب المرأة الأنيقة والتي تعرف كيف تنسّق ملابسها! حتى لو كان لا يركّز على الأزياء كثيراً، ولكنه ينجذب أكثر إلى المرأة التي تتألّق بطريقة راقية من رأسها حتى أخمص قدميها.

البشرة الناعمة والخالية من العيوب

مما لا شكّ فيه أن البشرة النضرة والصافية والناعمة تجذب الرجل في المرأة. فالبشرة الخالية من العيوب هي من أهم الصفات الجمالية عند المرأة بالنسبة إلى الرجل.

المكياج الناعم والخفيف

الرجل يحب المكياج ولكن ليس بشكل مفرط! صحيح أن اللوك الطبيعي هو الأفضل دائماً ولكن هذا لا يعني عدم تطبيق المكياج نهائياً، وفي الوقت عينه من الأفضل عدم تطبيق مكياج ثقيل. المكياج الناعم هو الخيار الأمثل، فهو يزيد المرأة جمالاً ويبرز جمالها الطبيعي وهو أكثر ما يحبه الرجل في المرأة.