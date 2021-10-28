المرأة

للنساء... فوائد شرب كوب حليب يومياً لا تُثمَّن

Lebanon 24
28-10-2021 | 11:00
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يُعرف عن الحليب أهميته الغذائية منذ آلاف السنين، ولكافة الشرائح العمرية. فما هي فوائده على النساء؟
 
 
- الحليب غني بالمعادن والفيتامينات
يمدُّ الحليب الجسم بغالبية احتياجاته اليوميّة من الكالسيوم والبروتين والفياتامينات والأحماض الدهنية.

- كوب من الحليب لتقوية الذاكرة

إنّ تناول كوب من الحليب في اليوم يساهم في تقوية الذاكرة، ويمنع تراجع القدرات الإدراكية عند الإنسان. واستناداً إلى دراسات علمية مختلفة، فإنّ ذاكرة من اعتادوا على شرب كوبٍ من الحليب يوميّاً تكون أقوى بخمسة أضعافٍ من الآخرين الذين لم يواظبوا على شرب الحليب بوتيرة يومية.

- شرب كوب من الحليب يومياً لتقوية العظام

يحتوي الحليب على احتياجات الإنسان الأساسيّة من الكالسيوم والفيتامين دي D اللذين يساهمان في بناء العظام والأسنان، وبالتالي الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

- الحليب يساعد على فقدان الوزن ضمن حمية مدروسة
إنّ شرب كوب من الحليب قبل تناول الطعام صباحاً يجعل الإنسان يأكل بكميّاتٍ أقل خلال وجبة الفطور؛ هذا بالإضافة إلى أنّه لا يُصنّف من الأغذية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية. ناهيكِ على أنّ الكالسيوم الموجود في الحليب يعمل على وقف إنتاج الخلايا الدهنية في الجسم.

- فوائد شرب كوب من الحليب يومياً للحامل والمرضع
يحتوي الحليب على جميع العناصر الضرورية للمرأة الحامل وجنينها، كما أنّه يساعد على إدرار الحليب عند المرأة المرضع.
ملاحظة من "سيدتي نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.
المصدر: سيدتي
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