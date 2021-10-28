المرأة

إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)

Lebanon 24
28-10-2021 | 08:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت النجمة دنيا بطمة جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة رقصها في حفل زفاف أحيّته أخيراً.

وأظهرت الفيديوات المتداولة على الـ"سوشيال ميديا" رقص الفنانة المغربية على وقع الطبلة وأغاني المهرجانات الشعبية المصرية مترافقة مع عبارة "رقصني على وحدة ونص"، بأسلوب جريء، ما عرّض بطمة لهجوم واسع من المعلّقين على اللقطات المصوّرة. وأشاروا من جهة أخرى إلى وزنها الزائد والتغيّر الواضح في ملامحها بسبب عمليات التجميل، والفارق الكبير بين شكلها في الصور والفيديوات.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2021-10-28
11:00 | 2021-10-28
05:00 | 2021-10-28
04:00 | 2021-10-28
03:00 | 2021-10-28
02:00 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website