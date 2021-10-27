المرأة

5 خطوات لتظهري أصغر بعشر سنوات

Lebanon 24
27-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-880272-637710566441018700.jpg
Doc-P-880272-637710566441018700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مستحضرات التجميل الموثوق بها مهمة للعناية بالبشرة وباتت تعطي نتائج رائعة، وأظهرت تجارب أنها قللت التصبّغ وأسهمت في تنعيم التجاعيد.
وتتمتع النساء البريطانيات بمعايير خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، فبعضهن يتبعن روتيناً يومياً يعد مهماً في قواعد العناية، حتى تبدو بشرتك أكثر نضارة وأصغر من سنها، وفقاً لما جاء في صحيفة التليغراف.
وتشمل تلك الخطوات ما يلي:
استخدام مصل فيتامين سي في الصباح (لتفتيح وتحييد جزيئات الجذور الحرة التي تسرّع الشيخوخة).
اسخدام واقٍ من الشمس مرطب (فالتعرض للأشعة فوق البنفسجية يجعل الجلد يشيخ بسرعة).
استخدم كريمات عائلة الريتينويد/الريتينول في الليل (لتقليل التجاعيد وتنعيم الجلد وتوحيد اللون).
وهناك خطوات رئيسية للعناية بالبشرة تجعلك أكثر إشراقاً وتبدين أصغر بعشر سنوات، تشمل:
1- تنظيف البشرة عبر إزالة كل الزيوت والعرق والأوساخ والبكتيريا التي تتراكم عليها خلال النهار أمر مهم لصحة الجلد، ويعتبر استخدام كريم منظف لطيف بداية رائعة.
2- السنفرة للتخلص من فائض خلايا الجلد الميتة المتكدسة على سطح البشرة مهمة، لينعم السطح ويكشف عن بشرة أكثر نضارة ستمتص أي منتجات عليها بعد ذلك بشكل أفضل.
3- وضع مصل علاجي مكون من فيتامين سي لتفتيح وشد وتنعيم التجاعيد وتوحيد اللون لإحداث التغيير، واستخدامه مثل الأدوية لمدة ستة أسابيع، صباحاً ومساءً.
4- ترطيب البشرة، فقد أظهرت الأبحاث أن تجاعيد الجلد جيدة الترطيب أبطأ في الشيخوخة من الجلد الجاف.
5- حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب أكثر من %90 من علامات الشيخوخة، عبر كسر الكولاجين والإيلاستين في الجلد.

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2021-10-28
11:00 | 2021-10-28
08:00 | 2021-10-28
05:00 | 2021-10-28
04:00 | 2021-10-28
03:00 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website