5 خطوات لتظهري أصغر بعشر سنوات

مستحضرات التجميل الموثوق بها مهمة للعناية بالبشرة وباتت تعطي نتائج رائعة، وأظهرت تجارب أنها قللت التصبّغ وأسهمت في تنعيم التجاعيد.وتتمتع النساء البريطانيات بمعايير خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، فبعضهن يتبعن روتيناً يومياً يعد مهماً في قواعد العناية، حتى تبدو بشرتك أكثر نضارة وأصغر من سنها، وفقاً لما جاء في صحيفة التليغراف.وتشمل تلك الخطوات ما يلي:استخدام مصل فيتامين سي في الصباح (لتفتيح وتحييد جزيئات الجذور الحرة التي تسرّع الشيخوخة).اسخدام واقٍ من الشمس مرطب (فالتعرض للأشعة فوق البنفسجية يجعل الجلد يشيخ بسرعة).استخدم كريمات عائلة الريتينويد/الريتينول في الليل (لتقليل التجاعيد وتنعيم الجلد وتوحيد اللون).وهناك خطوات رئيسية للعناية بالبشرة تجعلك أكثر إشراقاً وتبدين أصغر بعشر سنوات، تشمل:1- تنظيف البشرة عبر إزالة كل الزيوت والعرق والأوساخ والبكتيريا التي تتراكم عليها خلال النهار أمر مهم لصحة الجلد، ويعتبر استخدام كريم منظف لطيف بداية رائعة.2- السنفرة للتخلص من فائض خلايا الجلد الميتة المتكدسة على سطح البشرة مهمة، لينعم السطح ويكشف عن بشرة أكثر نضارة ستمتص أي منتجات عليها بعد ذلك بشكل أفضل.3- وضع مصل علاجي مكون من فيتامين سي لتفتيح وشد وتنعيم التجاعيد وتوحيد اللون لإحداث التغيير، واستخدامه مثل الأدوية لمدة ستة أسابيع، صباحاً ومساءً.4- ترطيب البشرة، فقد أظهرت الأبحاث أن تجاعيد الجلد جيدة الترطيب أبطأ في الشيخوخة من الجلد الجاف.5- حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب أكثر من %90 من علامات الشيخوخة، عبر كسر الكولاجين والإيلاستين في الجلد.