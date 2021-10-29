أيها الرجال احترسوا.. هؤلاء النساء هن الأكثر خيانة بين الأبراج!

يعتقد البعض أن الخيانة تقتصر على الرجال فقط، قد تكون هذه الفكرة ثقافة مجتمع وقد تكون بسبب تكرار الحالات، لكن الحقيقة أن هناك نساء تخون كالرجال وقد لا تكون بالدرجة نفسها لكن مبدأ الخيانة واحد لا يتغير، ربما تخون المرأة لأسباب تختلف تمامًا عن الرجل لكن في النهاية أن المرأة شأنها شأن الرجل.

ويوجد نوع من النساء تحتوي صفاته الشخصية على عنصر "الخيانة" لكن هذه الصفة تتواجد بشكل نسبي، ويمكن التعرف على هذا النوع من النساء من خلال أبراجهم الفلكية.

من أبرز الأبراج التي تقبل النساء فيها على الخيانة:

1- برج الميزان 95%:

تتواجد هذه الصفة فب شخصية أنثى الميزان نظرًا لحبها أن تكون جميلة في أعين جميع الرجال، وأن تسمع الكلمات المعسولة التي تمجدها وتشيد بجمالها وعقلها، بالإضافة إلى حبها للمال والمظاهر الاجتماعية، كل هذا يجعلها تميل إلى الجمع بين أكثر من رجل أو معرفة أكثر من رجل في وقت واحد.

2- برج الدلو 85%:

أما امرأة الدلو فهي الباحثة عن الظهور والمكانة الاجتماعية المرموقة والعيش في أوساط اجتماعية مميزة، بالإضافة إلى سعيها نحو جمع المال، ومن السهل أن تترك الرجل من أجل رجل آخر لمجرد إنه سيوفر لها مستوى أفضل.

3- برج الثور85%:

تتوافق أنثى الثور مع أنثى الدلو فب نسبة تواجد هذه الصفة، لكن أنثى الثور تحب من يمدحها بشكل دائم وتحب أن تكون جميلة في عين الجميع، فهي تبحث عن أنوثتها التي تظهر في نظرات الإعجاب بها أو كلمات الإشادة بجمالها، بالإضافة على حبها للمال والبحث عنه بشكل دائم.

4- برج الأسد 70%:

أما امرأة الأسد فهي لا تصنف ضمن الخائنات بقدر ما تصنف ضمن قائمة المرأة الغدارة، خاصة أن امرأة الأسد تبحث عن التقدير والحب ومنحها ما تستحق فهي ترى إنها كثيرة على أي شخص، لذك فدائمًا ما تبحث عما يعطيها التقدير الأكبر.

5- برج العذراء 60%:

بالرغم من وجودها ضمن هؤلاء النساء، إلا أن طبيعة أنثى العذراء لا تعرف الخيانة، لكنها تلجأ إليها مضطرة إن لم تشعرها بالاهتمام والتقدير والحب اللازم فهي ترى في قلة التقدير مساس بكرامتها وتحاول أن تنتقم لها بأي شكل، فيمكن أن تتفاوض أنثى العذراء في أي شيئ عدا كرامتها وكبريائها.