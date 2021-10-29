في فصل الخريف... كيف يمكنك العناية بأظافرك؟

تحتاج الأظافر للعناية بشكلٍ مستمر وذلك للمحافظة على طولها ولترتيبها بما أنّها من الأمور التي تعكس النظافة الشخصية وأيضاً كلما كانت أنيقة عكست تميّزك وأنوثتك. وفي الخريف هناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها أثناء العناية بالأظافر، وذلك للحد من المشاكل التي قد تتعرض لها بسبب الكثير من العوامل المختلفة.إليك هذه النصائح المهمة للعناية بأظافرك:- في فصل الخريف، تحتاج اليدين وبشرة الجسم للترطيب وكذلك الأظافر، لذا اختاري كريم الترطيب الغني بالزيوت الطبيعي وبالفيتامين E وهكذا تحصل أظافرك على العناصر التي تمنحها التغذية التي تحتاجها.- خلال العناية بالأظافر عليك التخلص من الجلد الميت المحيطة بها بعد وضع اليدين أو الأقدام في الماء المعتدل، بالإضافة لإستخدام المبرد الخشبي لتصحيح شكلها.- إحرصي دائماً على التخلص من الأوساخ أو الغبار الذي قد يتجمّع داخل الأظافر خصوصاً الطويلة، فهي مزعجة وغير لائقة كما أنّها تمنع أظافرك من التنفس.- عند إزالة طلاء الأظافر من أهم الخطوات التي لا يجب التخلي عنها بتاتاً غسلها جيداً بالماء والصابون، لحمايتها من التكسر والإصفرار.- إختاري الألوان الدافئة والفاتحة في هذه الفترة لترتيب الأظافر، كما يمكنك إختيار الأشكال الرائجة لتزيينها من خلال طلاء الأظافر.خلطة طبيعية مفيدة جداً للأظافر في فصل الخريف:- إمزجي في وعاء القليل من زيت الزيتون مع عصير نصف ليمونة وأيضاً ملعقة كبيرة من الملح الخشن.- ومن ثمّ عليك فرك الأظافر جيداً بهذه الخلطة الطبيعية، وأتركيها لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة.- بعدها يمكنك غسل اليدين وفرك الأظافر جيداً بالماء المعتدل المائل للدافئ والصابون.