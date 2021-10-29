عززي السلوك الجيد لطفلك بخطوتين فقط

إذا كان طفلك قد تعلم سلوكاً جيداً، وبدأ بممارسته، أنتِ بحاجة إلى تشجيعه وتعزيز سلوكه الجيد حتى يستمد الطاقة للاستمرار فيه، ويمكنكِ تحقيق هذا عبر خطوتين فقط. تابعي القراءة وتعرفي إلى كيفية تعزيز السلوك الجيد لطفلك بخطوتين فقط.الخطوة الأولى: عوّدي نفسك على رؤية الإيجابياتمن السهل رؤية السلبيات والأخطاء التي يرتكبها طفلك على مدار اليوم. عليكِ البدء بتغيير هذه العادة، وأن تدربي نفسك على التركيز على الإيجابيات والسلوكيات الجيدة التي يفعلها طفلك.مثلاً: طفلك أتاكِ وملابسه مبللة بالماء لأنه كان يغسل يديه. لا تركزي على أنه بلل ملابسه بالماء وعليكِ تغييرها، بل ركزي على أن طفلك يمارس عادة جيدة، وهي غسيل يديه والحفاظ على نظافته.على هذا النمط أكملي يومك مع طفلك، سوف تجدين أنكِ قضيتِ وقتاً طويلاً في ملاحظة السلبيات، وأن طفلك يفعل الكثير من الأشياء الجيدة، أكثر بكثير مما كنتِ تظنين.الخطوة الثانية: أخبري طفلك مباشرة وبصراحة عن ملاحظتك لسلوكه الجيد، ومدى امتنانك لهملاحظة السلوك الجيد الذي يمارسه طفلك ليس كافياً، فطفلك بحاجة إلى معرفة أنكِ تلاحظين ما يفعله، وأن سلوكه الجيد يجد استحسانك، لأن هذا ما يدفعه إلى الاستمرار.تخيلي أن تبذلي مجهوداً كبيراً في أمر جيد، ثم لا يلاحظه المقربون منكِ، بالتأكيد سوف تصابين بالإحباط، وهكذا طفلك عندما يمارس سلوكاً جيداً، ولا يرى في عينيكِ الامتنان، أو يسمع منكِ كلمات المدح والتشجيع.أخبري طفلك عن سعادتك بما يفعله واحرصي على أن يشمل حديثك اسمه، حتى ينتبه لكِ ويشعر بالخصوصية، وأن تذكري ما فعله بالتحديد، وتشرحي أهمية ما يفعله، ثم اختمي حديثك بكلمات التشجيع وامتنانك لما يفعله.مثلاً: "(اسم طفلك).. أنت غسلت يديك اليوم بعد اللعب، وهذه عادة مهمة للحفاظ على صحتك، ما تفعله عادة مهمة وصحية، وأنا أرى أنك رائع لأنك تحافظ على صحتك".