"مودل روز" تكشف وشمها الجديد أسفل بطنها! (صورة)

كشفت عارضة الأزياء والفاشينيستا السعودية "مودل روز" لمتابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وضعها وشماً جديداً على جسمها تضمن عبارة "ON Fire" أسفل بطنها.ونشرت "مودل روز" عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورتين تُظهران عملية خضوعها للوشم، حيث أطلّت بجرأة كاشفة عن ملابسها الداخلية.