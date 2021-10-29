6 نصائح تساعدكِ على إزالة المكياج بسهولة وفعالية

هناك بعض الحيل والنصائح التي يمكن اتباعها لإزالة المكياج بالطريقة الصحيحة والفعالة، تعرفي إليها:تكتفي بعض النساء والفتيات باستخدام المناديل المبللة لإزالة المكياج، إلا أنّها غير كافية، لأنّها لا تنظف البشرة تماماً، إذ يؤدي استخدام المناديل المبللة فقط إلى دخول بقايا المكياج إلى المسام؛ مما يُسبب ظهور حَبّ الشباب. لهذا،ينبغي عليكِ غسل وجهك بالماء بعد استخدام المناديل المبللة لإزالة مكياجك، ثم وضع المرطب على بشرتك.تأكدي من استخدام منظف مخصص لإزالة المكياج، ودلّكي وجهكِ بالمنظف، واتركيه لمدة 15 إلى 20 ثانية، ولا تنسي خط الشعر والذقن وحول الأذن.يُعتبر بخار الوجه أفضل طريقة لضمان إزالة مكياجكِ، قومي بتوجيه البخار على وجهكِ قبل إزالة المكياج، مما يؤدي إلى تغلغل المنظف بعمق في البشرة لإزالة بقايا المكياج.إزالة مكياج العيون يُعتبر أكثر الخطوات صعوبة؛ لذلك قومي باستخدام مزيل مكياج مصمم خصيصاً لمنطقة العين، حيث إنّ إزالة الآيلاينر والماسكارا أمر صعب للغاية.بعد هذه الخطوات، قد تظل بقايا المكياج على بشرتكِ، تأكدي من تنظيف وجهكِ مرة أخرى عن طريق وضع مزيل مكياج على ضمادات إزالة المكياج لتنظيف الوجه مرة أخرى، ومنع حَبّ الشباب والرؤوس السوداء من الظهور.