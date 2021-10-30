نوال الزغبي كالأميرات بحفلها ضمن مهرجان بابل.. شاهدوا كيف قبلت العلم العراقي (فيديو)

أحيت الفنانة نوال الزغبي مساء أمس الجمعة حفلا فنيا ضمن مهرجان بابل الدولي في العراق.

وظهرت نوال كالأميرات بفستان طويل مطرز مفتوح من منطقة الصدر ويبرز جمالها.

وحرصت على أن يكون شعرها كيرلي منسدلا على كتفيها، مع وضع مكياج يبرز ملامحها.

وانتشر عدد من الفيديوهات من الحفل حيث بدا الجمهور متفاعلا مع نوال وغنى معها أشهر أغانيها.

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وظهرت نوال في أحد الفيديوهات وهي تقبل العلم العراقي.