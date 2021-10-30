المرأة

نوال الزغبي كالأميرات بحفلها ضمن مهرجان بابل.. شاهدوا كيف قبلت العلم العراقي (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2021 | 02:00
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أحيت الفنانة نوال الزغبي مساء أمس الجمعة حفلا فنيا ضمن مهرجان بابل الدولي في العراق.

 

وظهرت نوال كالأميرات بفستان طويل مطرز مفتوح من منطقة الصدر ويبرز جمالها.

 

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)


 

وحرصت على أن يكون شعرها كيرلي منسدلا على كتفيها، مع وضع مكياج يبرز ملامحها.

 

وانتشر عدد من الفيديوهات من الحفل حيث بدا الجمهور متفاعلا مع نوال وغنى معها أشهر أغانيها.

A post shared by One TV (@onetvlebanon)


 
 

وظهرت نوال في أحد الفيديوهات وهي تقبل العلم العراقي.

 
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