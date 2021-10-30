المرأة

بعد تصريحات نضال الأحمدية النارية عن علاقة أحمد عز بنجمة لبنانية.. هل قصدت نادين نسيب نجيم؟

Lebanon 24
30-10-2021 | 04:00
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كتبت "نواعم": تصريح الإعلامية نضال الأحمدية حول ارتباط الممثل المصري أحمد عز بفنانة لبنانية وهروبه ليلة خطوبتهما لا يزال يثير جدلاً واسعاً، والسبب هو "حشر" أو إقحام اسم نادين نسيب نجيم في القصة أو الرواية التي تحدثت عنها الاحمدية، وقالت إن الفنان أحمد عز لا يلتزم بشيء وذلك بعد سؤالها عن تضامنها مع الممثلة زينة التي أعلنت الأحمدية  تضامنها معها وقالت إن ما يحصل هو افتراء من أحمد عز بحق طفليه اللذين أثبتت التحاليل أنه والدهما الشرعي، لتبقى مسألة اعتراف عز بذلك تشغل المتابعين.

 

لكن المفاجأة في قصة الأحمدية وقصة حب أحمد عز ونادين نسيب نجيم هي غير صحيحة تماماً.

 

أما في ما يتعلق بالفنانة التي كان ينوي خطبتها فالصحيح أنها لبنانية، وهي الممثلة نور التي اختارت العيش في القاهرة والعمل من هناك وتحولت إلى منافسة شرسة لأبرز زميلاتها في القاهرة وهي اليوم متزوّجة وتقيم هناك مع عائلتها.

المصدر: نواعم
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