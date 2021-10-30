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المرأة
أضرار غير متوقعة للصقات إزالة الرؤوس السوداء
Lebanon 24
30-10-2021
|
11:00
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يعتمد الكثير من الأشخاص على لصقات المسام لإزالة الرؤوس السوداء العنيدة من تحت البشرة والتي تظهر على شكل نتوءات سوداء صغيرة على سطح الجلد، وذلك نتيجة انسداد مسام الجلد بسبب خلايا الجلد الميتة أو الزيوت أو الدهون أو البكتيريا.
ويستخدم الجميع تلك الشرائط كحلّ سريع لمشكلة الرؤوس السوداء والتخلص من ظهورها عن البشرة، ولكن ما لا يعرفه البعض أنها قد تسبب مشاكل جلدية أخرى غير متوقعة ومنها:
- تضخيم حجم المسام: صحيح ان اللصقات تنظف المسام المسدودة وتزيل الرؤوس السوداء ولمنها تتسبب في الواقع باتساع المسام. قد تعمل هذه الأدوية على تحسين مظهر بشرتك مؤقتا ولكنها تؤدي إلى توسيع حجم المسام عن طريق تقليل مرونة الجلد. يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في حجم المسام إلى ظهور رؤوس سوداء أكبر.
- تهيج الجلد: يمكن أن يكون سحب تلك المادة اللاصقة من البشرة أمرا ضاراً يؤدي إلى تهيّج الجلد واحمراره في المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.
- جفاف البشرة: عند إزالة اللصقات يمكن أن تترك البشرة تالفة ومتقشرة، ويمكن أيضاً أن تتسبب في تدمير الشعيرات الدموية ويؤدي إلى حالة تعرف باسم الأوردة العنكبوتية الضارة للبشرة.
المصدر: لها
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