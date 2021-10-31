على ضوء التليفون... ماذا حصل مع نبيلة عواد في "الكاراج"؟ (صور)

نشرت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت داخل "كاراج"، بينما يقوم مصفف الشعر بتسريح شعرها على ضوء التليفون، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي.