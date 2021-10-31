المرأة

على ضوء التليفون... ماذا حصل مع نبيلة عواد في "الكاراج"؟ (صور)

Lebanon 24
31-10-2021 | 03:00
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نشرت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت داخل "كاراج"، بينما يقوم مصفف الشعر بتسريح شعرها على ضوء التليفون، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
 
 
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نبيلة عواد

كاراج

كهرباء

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