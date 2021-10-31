المرأة

تفاعل كبير مع تفاصيل تعرض إبنة نشوى مصطفى للتحرش

Lebanon 24
31-10-2021 | 12:00
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أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" تعرض ابنتها للتحرش من خلال منشور يوضح رقم السيارة، وهو ما دفع جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الأحد، للبدء بالتحقيق مع المتهمين بالتحرش.

,وبعد تحرك عدد كبير من النجوم والمتابعين وجهت رسالة شكر لكل من دعمها وكتبت على فيسبوك: "شكرا لكل الاصدقاء المحترمين اللي اتواصلوا معايا وساعدوني و اللي ازعجتهم بالبوست اللي فات بس الحمد لله فيه اجراءات دلوقتي بتتاخد وباذن الله ربنا يحافظ عليكم وعلى ولادكم".

وجاء تحرك الشرطة بعدما نشرت النجمة المصرية صورة الشاحنة ورقمها وعلقت عليها تقول: "النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنقوا عليها واترعبت وهى سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ما هو في الصورة كده".

وأضافت: "الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".
 
المصدر: لها
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