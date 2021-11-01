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المرأة
دراسة تسعد المرأة.. الكعب العالي بهذا الطول مفيد جدا
Lebanon 24
01-11-2021
|
02:00
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خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن ارتداء السيدات للكعب العالي بطول معين يساعدهن في ضبط حركة عضلات الحوض، ما يعزز من صحة المرأة.
وذكرت الدراسة التي أعدها باحثون بجامعة فودان في شنغهاي، ونشرت تفاصيلها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطول السحري للكعب الذي ترتديه المرأة يبلغ 2 إنش.
وأضافت الدراسة أن هذا الطول يحفز العضلات في جسم المرأة، حيث يعتبر الباحثون في الدراسة أن الكعب العالي بطول (2 إنش) يمكن أن يعزز الحياة العاطفية للمرأة.
وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعدما حللوا ارتفاعات الأحذية المختلفة التي ترتديها النساء، ودرسوا تأثير ذلك على عضلات قاع الحوض، وفي حال كانت عضلات أسفل الحوض أقوى، تكون المرأة بحال أفضل.
وسأل الباحثون في جامعة فودان 1263 امرأة عن نوع الحذاء الذي يرتدينه، بدءاً من الكعب الذي يقل طوله عن إنش واحد إلى أكثر من 3 إنشات.
واكتشفوا أن ارتداء المرأة حذاء بطول (2 إنش) عندما تقف هو الأفضل، إذ تدفع الحوض للميل بما يكفي لجعل العضلات في أسفلها تنقبض بشكل متكرر، بما يبقيها في حالة جيدة.
ولوحظ التأثير بصورة أكبر لدى اللاتي ارتدين الكعب العالي لمدة 8 ساعات يوميا.
ووجدت الدراسة أن الأحذية المنبسطة القاعدة (بلا كعب) أو المبالغة في طول الكعب لا تحفز هذه العضلات بنفس الطريق.
ويوصي موقع خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا النساء اللاتي يعانين من مشاكل جنسية، بممارسة تمارين لعضلات قاع الحوض.
ويعتقد أن هذه المشكلة تواجه واحدة من كل 5 نساء في بريطانيا.
المصدر: العربية
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