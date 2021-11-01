المرأة

صورة نادرة لأول ظهور لمنى زكي

Lebanon 24
01-11-2021 | 09:00
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كشف الممثل المصري محمد صبحي أول ظهور للممثلة المصرية منى زكي بصورة نادرة نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
 
وبدت منى برفقة فريق عمل مسرحية "بالعربي الفصيح" التي عرضت عام 1991، والتي شارك ببطولتها داليا إبراهيم، كارولين خليل وسيد الرومي وغيرهم.
وكتب محمد تعليقاً قال فيه: "أول ظهور لمنى زكي في مسرحية بالعربي الفصيح 1991 والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم وكارولين خليل وسيد الرومي".
وأشار بالتعليق نفسه أن المسرحية لم يتم تصويرها.
 
وأثارت الصورة إعجاب المتابعين وإنهالت تعليقاتهم عليها، فقال أحدهم: " كل اعمال حضرتك يا استاذ عبارة عن أسرة مترابطة و متوافقة ،حفظك الله ورعاك"، وكتب آخر: "فعلا كانت جميلة خسارة عدم تصويرها".
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