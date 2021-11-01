طفلك يبلل فراشه؟.. إليكِ 6 نصائح للتعامل مع الأمر

التدريب على النونية من أكثر مراحل الأمومة إرهاقاً، فمهمة تدريب الطفل على التوجه بمفرده إلى الحمام، خاصة ليلاً، مهمة صعبة وتحتاج إلى الكثير من الصبر، وقد تظن بعض الأمهات أنه بمجرد تعوّد الطفل على الذهاب إلى الحمام، فإن الأمر قد انتهى، لكن بعض الأطفال يستمرون في التبول ليلاً حتى سن متأخرة، وهو أمر يصيب الأم بإحباط، كما يصيب الطفل بالإحراج ويقلل ثقته بنفسه.إذا كان لديكِ طفل لا يستطيع التحكم بعملية التبول ليلاً، فالنصائح التالية يمكن أن تساعدك في التعامل مع الأمر.1- منع شرب السوائل قبل النوم بساعة على الأقلامنعي طفلك من شرب الماء والسوائل قبل النوم بساعة على الأقل، فشرب الماء أو السوائل قبل النوم مباشرة، يجعل مثانة الطفل ممتلئة، وبالتالي تزيد فرص تبوله على نفسه.إذا كان طفلك عطشاناً بشدة، يمكنكِ منحه رشفة صغيرة من الماء، ولكن امنعي الكميات الكبيرة من المياه والسوائل.2- تشجيع الطفل على التبول قبل النومطفلك بحاجة إلى إفراغ مثانته قبل النوم مباشرة، سواء كان معتاداً على الذهاب إلى الحمام، أو استخدام النونية، المهم أن يتبول الطفل قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، وإذا طلب الذهاب إلى الحمام مرة أخرى، استجيبي لطلبه.3- تمهيد الطريق إلى الحمامتأكدي أن طفلك يستطيع الذهاب إلى الحمام، عبر وضع إضاءة جيدة في الطريق إلى الحمام، وإزالة أي عقبات، والتأكد من قدرة الطفل على فتح باب الحمام بنفسه، أو تركه مفتوحاً من أجله.4- تحمل الطفل للعواقبعندما يبلل طفلك فراشه، اطلبي منه مساعدتك في تنظيف مكانه، هذا ليس عقاباً، وإنما بمثابة تحمل للعواقب الطبيعية، ما يحفزه لمحاولة التخلص من مشكلته بنحو أكثر جدية حتى لا يتحمل العواقب مرة أخرى.5- تحلي بالصبرلا تظهري غضبك أو إحباطك لطفلك، فهذا يدفعه للشعور بالذنب والخجل من نفسه ويزيد المشكلة تعقيداً.تحلي بالصبر وأخبري طفلك أنكِ لستِ غاضبة منه، وأنكِ تثقين بقدرته على الذهاب إلى الحمام في الليالي القادمة. تذكري دائماً أن طفلك لا يستطيع السيطرة على نفسه، وبالتالي فهو يعاني من مشكلته، فلا تزيدي إحراجه.6- المكافأةكلما استيقظ طفلك دون أن يبلل فراشه، امدحيه وقدمي له مكافأة، وإذا أخفق مرة أخرى لا تعاقبيه وتحلي بالصبر، واستمري على مبدأ المكافأة كلما نجح، سوف تحفزه المكافآت.