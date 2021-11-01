المرأة

ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2021 | 12:00
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أثارت حلقة الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامجه "مع الفارس"، والتي استضاف فيها نادين الجيار، ملكة جمال مصر 2021، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب منها أن تزيل المكياج من على وجهها، حيث لم تخشَ ملكة جمال مصر تنفيذ طلبه.

وقال نزار في تصريحات صحافية إنه سعيد جداً بالحلقة مع نادين الجيار، وأنه استمتع بالحوار معها لأنها إنسانة شجاعة ومثقفة وخلوقة وراقية موضحاٌ: "حلقة تحفة وكنت سعيداً بها جداً".
 
واختتم الإعلامي حديثه مشيداً بشجاعة نادين الجيار، لتلبية رغبته بمسح المكياج عن وجهها وإزالة التاج من أعلى رأسها.

وكانت نادين الجيار قد فازت بلقب ملكة جمال مصر لعام 2021، وتم اختيارها من بين 30 متسابقة وصلن الى التصفيات النهائية، من أصل 1900 فتاة تقدّمن للمسابقة، وتبلغ من العمر 22 عاماُ، وهي من مواليد مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وتدرس في كلية طب الأسنان.
المصدر: لها
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