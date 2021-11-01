بعد حديث نادين نجيم عن سر جمالها: "بوتوكس وفيلر".. أبرز 8 نجمات تغيرن بالكامل بعد التجميل (صور)

كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم بشكل مفاجىء عن اسرار جمالها، وقالت إن "السرّ هو البوتكس والفيلر"، وذلك خلال مشاركتها في حفل في مصر. ومن خلال الصور التالية نستعرض ابرز 8 نجمات تغير شكلهن بالكامل بعد التجميل.

نوال الزغبي

نانسي عجرم

مايا دياب

ديانا كرزون

غادة عبد الرازق

سوزان نجم الدين

اليسا

دنيا بطمة