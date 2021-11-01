المرأة

بعد حديث نادين نجيم عن سر جمالها: "بوتوكس وفيلر".. أبرز 8 نجمات تغيرن بالكامل بعد التجميل (صور)

Lebanon 24
01-11-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-881518-637713803427341716.jpg
Doc-P-881518-637713803427341716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم بشكل مفاجىء عن اسرار جمالها، وقالت إن "السرّ هو البوتكس والفيلر"، وذلك خلال مشاركتها في حفل في مصر. ومن خلال الصور التالية نستعرض ابرز 8 نجمات تغير شكلهن بالكامل بعد التجميل.
 
 
نوال الزغبي 
 
 
 
نانسي عجرم 
 
 
مايا دياب 
 
 
ديانا كرزون 
 
 
غادة عبد الرازق 
 
 
سوزان نجم الدين 
 
 
اليسا 
 
 
 
 
دنيا بطمة 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
17:00 | 2021-11-01
15:00 | 2021-11-01
12:00 | 2021-11-01
09:00 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:00 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website