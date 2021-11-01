هل تعانين من شعرك المجعد؟ إليك الحل

لا شك في أن الشعر المجعد جذاب ولافت للأنظار في حال كانت التموجات والتجعيدات مرتبة وخالية من المظهر الأشعث. ولذلك، يستلزم الشعر المجعد استخدام المنتجات المخصصة لهذا النوع من الشعر، واعتماد روتين معين في طريقة غسل الشعر وترطيبه للحصول على تجعيدات رائعةتقول جيسيكا ألبوم، مصففة شعر المشاهير والتي تتعاون حالياً مع العلامة التجارية HASK،إن الشعر المجعد أو الكثيف قد يشكّل تحدياً للمرأة إذا لم يكن لديها المنتجات المناسبة لنوع شعرها أو إذا كانت في تعيش مناخ شديد القسوة. لذلك، توصي جيسيكا كلالنساء باستخدام المنتجات المناسبة لنوع شعرهن. وتعتبر المستحضر هاسك كيرل جيلي الممزوج بزيت الشعر من هاسك HASK أحد المستحضراتالمثالية التي تساعد في تحديد التجعيد الطبيعي والحدّ من المظهر الأشعث.الجفاف والمظهر الأشعث هما أبرز التحديات التي تواجهها صاحبة الشعر المجعد على حدّ قول جيسيكا. وبصفتها مصففة شعر العديد من المشاهير، تقول إن الكثير من النساء يرغبن في استخدام الحرارة المفرطةلمواجهة المظهر الأشعث.لكن هذه الطريقة مؤذية جداً للشعر، ولذلك تشجع جيسيكا صاحبات الشعر المجعد على الإبقاء على مظهر شعرهنّ الطبيعي باستخدام المنتجات المناسبة. وإذا توجب على صاحبة الشعر المجعداللجوء إلى الحرارة لفك الخصلات المجعدة المتشابكة،عليها دائماً استخدامالرذاذ الواقي من الحرارة لحماية الشعر من الأضرار.وعن أهمية اختيار المنتجات الصحيحة للعنايةبالشعر المجعد، توصي جيسيكا النساءبمحاولة العثور على أفضل المنتجات لنوع شعرهنّللحصول على الاستفادة القصوى منها. وفي الإجمال، يحتاجالشعر المجعد إلى الترطيب والتنعيم والمغذي. ولذلك، يمكناستخدام شامبو وبلسم مجموعة هاسك كيرل كير بالترافق مع رذاذ 5 في 1 الذي يحتوي أيضًا على حماية من الحرارة ويساعد في فك التشابك وتعزيز التنعيم والتغذية.أسوأ العادات الواجب الابتعاد عنها إذا كان شعرك مجعداً هي استخدام الكثير من الحرارة لمحاولة تمليسه،وعدم استخدام المنتجات المناسبة لنوعية شعرك، وربط الشعر على شكل كعكة أو ذيل حصان باستمرار، مما يتسبب بتكسر الشعر وتقصفه.وتبقى النصيحة الأفضل للعناية بالشعر المجعد الاكتفاء بغسله ثلاث مرات في الأسبوع بشامبو وبلسم مرطب مخصص للشعر المجعد. أما قناع الشعر فيوصى باستخدامه مرة واحدة في الأسبوع. كما يمكن استخدام زيت الشعر وعلاج الشعر الذي يترك بعد الحمام للحفاظ على أكبر قدر من الرطوبة في الشعر.