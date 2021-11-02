اضطرابات الرؤية تزيد فرص الاكتئاب لدى النساء

لا تؤثر مشاكل الرؤية في الصحة العامة للنساء فقط، بل في صحتهن العقلية كذلك.هذا ما أظهرته دراسة أميركية حديثة، شددت على ضرورة الاهتمام بفحص النظر ومعالجة مشاكله بعد سن الأربعين، لأن اضطرابات الرؤية تؤدي الى ظهور أعراض الاكتئاب.وكشفت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين في «الجمعية الأميركية لسن اليأس»، ونشرت نتائجها في مجلة «سن اليأس»، أن ضعف البصر في منتصف العمر يرتبط بزيادة احتمالية ظهور أعراض الاكتئاب في المستقبل لدى النساء في سن الأربعين.وانطلقت هذه النتائج من دراسة سابقة أكدت أن النساء الناضجات أكثر تعرضاً للاكتئاب مقارنة بجميع الفئات العمرية الأخرى، علماً أن معدل إصابة النساء بالاكتئاب بشكل عام أكبر بكثير، مقارنة بالرجال.وفسّر الفريق العلمي اهتمامه بهذا الموضوع بالقول: «على الرغم من الانتشار المتزايد للاكتئاب واضطرابات العين الشائعة، التي يمكن أن تضر بالرؤية خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، فإن المعلومات بشأن تأثير الرؤية على أعراض الاكتئاب لدى البالغين الذين يتجاوزون الأربعين ما تزال محدودة».وقت مبكروكانت دراسات سابقة أكدت أن ضعف البصر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب لدى كبار السن، فقد تبيّن أن العديد من أمراض العين، التي تمثّل خطورة على الرؤية، يمكن أن تظهر في وقت مبكر مثل منتصف العمر وقبل الشيخوخة، بينها إعتام عدسة العين أو الغلوكوما.وأشار الباحثون إلى أن أمراضاً أخرى تصيب العين يمكن أن تقود إلى الاكتئاب واختلال الصحة العقلية، منها أمراض العيون المزمنة، مثل اعتلال الشبكية السكري واعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم والتنكّس البقعي المرتبط بالعمر.وسعت الدراسة - التي اعتمدت على بيانات المركز الأميركي الخاص بصحة النساء المتقدمات في العمر - إلى تقييم العلاقة بين ضعف البصر وأعراض الاكتئاب لدى النساء في منتصف العمر، وانتهت النتائج فعلياً إلى وجود ارتباط مهم بين ضعف البصر الطفيف وأعراض الاكتئاب لاحقاً، بغض النظر عن عوامل أخرى، مثل مؤشر كتلة الجسم أو التدخين أو مستوى التعليم.وأوضحت النتائج أن المشاركات اللواتي كن يعانين من ضعف بصر طفيف أو متوسط أو حاد ارتفع لديهن خطر ظهور أعراض الاكتئاب بنسبة 68 في المئة، وكانت العلاقة واضحة أيضاً لدى النساء اللواتي يعانين من مرض مزمن، مثل السكري أو ارتفاع الضغط الدموي أو هشاشة العظام.ولهذه النتائج أهمية بالغة، لأن للاكتئاب تداعيات كبيرة جداً على الصحة العامة وعلى الصحة خلال مرحلة الشيخوخة، ولهذا السبب، أوصى الباحثون بضرورة الفحص المبكر للنظر، والمعالجة السريعة لمشاكل الرؤية، للمحافظة على الصحة العقلية والجسدية للمرأة الناضجة.وتقول ستيفاني فوبيون، المديرة الطبية لجمعية سن اليأس الأميركية: إن هذه الدراسة حدّدت علاقة مهمة بين ضعف البصر وتطوّر أعراض الاكتئاب لدى النساء في منتصف العمر، ونظراً لأن هذه العلاقة مدمرة للصحة البدنية والعقلية، فإن التصحيح المبكر لمشاكل الرؤية مهم لجودة الحياة في المستقبل.