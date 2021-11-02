المرأة

بعد حديثها عن البوتوكس والفيلر: نادين نسيب نجيم من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
02-11-2021 | 03:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام التقطت خلال تصويرها حلقة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي أثناء تواجدها في مصر.

 

وظهرت نادين أنيقة جداً حيث ارتدت تنورة قصيرة وجاكيت بلايز باللون الأزرق مع "توب" بيضاء.

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 
 

من جهة أخرى، نشرت نادين صورة على خاصية الستوري ظهرت فيها من دون ماكياج ما لفت المتابعون، واعتبروا انها ظهرت طبيعية ولم تتغير كثيرا . علما ان نادين أثارت ضجة في تصريحها الخير عن ان سر جمالها باستخدام البوتوكس والفيلر.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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