بالأرقام.. هذا سعر المجوهرات الفخمة التي تألقت بها نادين نسيب نجيم

إطلالة الممثلة نادين نسيب نجيم في مصر لا زالت حديث السوشيال ميديا لتألقها بملابس بنقشة النمر وحذاء كلاسيكي بكعب عالٍ باللون الأحمر الجريء، وهي تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخمة، ضمّت أقراطاً ذهبية ضخمة، وسلسالاً ناعماً وآخر على شكل جنزير، وخاتماً في يدها اليسرى على شكل نمر ليتناغم مع ملابسها، وخاتمين وسوارين في اليد الآخرى.

واختارت نادين قطع مجوهراتها من العلامة نفسها ، وأخرى من مجوهرات "داماس" Damas، مع خاتم "كارتييه" Cartier، فخطفت الأنظار بقلادة ضخمة مع لوغو Dolce & Gabbana، وحمل العقد شعار سلسلة فانتازيا مصنوعاً من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ومزيّناً بحرفَي DG ويبلغ سعره نحو 1100 دولار أميركي.

واختارت أيضاً خاتم PANTHÈRE DE CARTIER من Cartier، وهو مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، مع خطوط سوداء، وحجارة من الزبرجد والأونيكس، ويبلغ ثمنه نحو 28,100 دولاراً.

كما أضافت خاتم DOME MAJESTY MALACHITE DIAMOND من Damas، وهو خاتم ماسي مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصّع بحجر الملكيت الأخضر المبهر، وتتميز جوانبه بنصف ماسة مرصوفة وحجر مرصّع بالماس باستخدام 0.08 قيراط من الألماس، ويبلغ ثمنه نحو 3000 دولار أميركي.

وأكملت نادين نسيب نجيم مجوهراتها الفخمة بسوار ROUND AND EMERALD CUT DIAMOND من تصميم دار GRAFF، وهو بتصميم كلاسيكي من الماس المستدير والزمرد مع الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً. ويبلغ سعره نحو 40 ألف دولار أميركي.