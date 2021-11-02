فنانة شهيرة تثير الجدل بوحمة ضخمة على وجهها (صور)

تسبب ظهور الوحمة على وجه الفنانة لقاء الخميسي، خلال حكاية "حتة من القمر"، من مسلسل "زي القمر"، في إثارة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت الوحمة على وجه لقاء في بعض الصور على الجانب الأيمن من الوجه في حين ظهرت في البعض الآخر على الجانب الأيسر، مما دعا جمهورها، ليظن ان هذا خطأ في العمل وأن الأمر أغفله صناع المسلسل ولم يلتفتوا له.





وفي إطار ردها على تلك التساؤلات قالت لقاء إن هذا الأمر ليس خطأ لكن تغير مكان الوحمة من اليمين إلى اليسار يكمن سره في انعكاس كاميرا الموبايل، فمن يشاهد التليفزيون سوف يشاهد الوحمة ناحية ليمين، أما الصور السيلفي التي ألتقطها فهي تعكس مكان الوحمة ليظهر في اليسار.



وفي إطار ردها على تلك التساؤلات قالت لقاء إن هذا الأمر ليس خطأ لكن تغير مكان الوحمة من اليمين إلى اليسار يكمن سره في انعكاس كاميرا الموبايل، فمن يشاهد التليفزيون سوف يشاهد الوحمة ناحية ليمين، أما الصور السيلفي التي ألتقطها فهي تعكس مكان الوحمة ليظهر في اليسار.

وتناقش حدوتة "حتة من القمر" للفنانة الخميسي موضوع التنمر، إذ إن بطلة العمل تعاني من "وحمة كبيرة" في وجهها، وهو الأمر الذي يعرضها للتنمر ممن حولها، وتتعرض لمضايقات في المجتمع، وهي من بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.



