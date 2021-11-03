المرأة

سوار اشترته معظم النجمات... ما سرّه!؟

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:00
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يوازي سوار  Love bracelet من كارتييه، شهرة نجمات ومشاهير العالم، حيث بات عنصرًا رئيسيًا لرفاهية المظهر ورقيّها، فنراه يزين معصم معظمهنّ، وكأنه قطعة MUST HAVE أساسية في عالم المجوهرات.
 


ولكن، لهذا السوار الأيقوني... قصّة!
بدأت قصة سوار Cartier Love في العام 1959، عندما هاجر الشاب ألدو تشيبولومن روما إلى نيويورك، وبدأ العمل في شركات المجوهرات الأميركية الكبرى، بما في ذلك Tiffany & Co و David Webb، فحصل على شهرة واسعة في المدينة.

ولكنه للأسف، واجه خيبة أمل كبيرة في الحب، فقرّر أن يجسّد مفهوم العشق بنظره في أيقونة مجوهرات خالدة، لينشر فكرة الحب الأبدي الذي من الصعب التخلّي عنه من خلال سوار يوضع في المعصم، ولكن يصعب خلعه إلا من خلال "مفكٍ للبراغي".
 
ثم في العام 1969، انتقل المصمم إلى دار كارتييه، وعرض فكرة السوارعليهم كأول تصميم له مع الشركة، وهكذا أبصر سوار Love bracelet النور.

حقّق إطلاق سوار كارتييه صدًى إيجابياً كبيراً، حتى إن بسببه كسرت دار كاتييه القاعدة التي تتمثّل في عدم السماح للمصممين بالتوقيع على أعمالهم، ولكنها سمحت لـCipullo بالتوقيع على عمله، إيماناً منها بأن اسمه سيضيف وقعاً مختلفاً ومؤثّراً على المستهلك.

وسرعان ما أصبح التزيُّن بهذا السوار طريقة لإظهار الشخص للعالم أن الذي يضعه "مكبّلًا في الحب". فبات السوار رمزاً للحب يحمل صفة الديمومة متمثّلاً بالشكل البيضاوي، بهدف أن يلتصق بشكل وثيق بالجسم، ولا يمكن إزالته إلا بمساعدة مفكِ البراغي الخاصّ.
 
ثم قُدِّمَ سوار Love المرصّع بالألماس للجمهور لأول مرة في العام 1979، بعد عشر سنوات من تصميمه الأصلي.

شكّل سوار الحب من Cartier  أكثر تصميمات Cipullo نجاحًا، حيث سيظل جزءًا من قصة كارتييه الخالدة.

توفَّى Cipullo العام 1984 عن عمر يناهز 42 عامًا، تاركاً إرثًا دائمًا في كيفية رؤية الحب في قلب جوهرة نفيسة ستتناقلها الأجيال.

أصبح سوار الحب ابتكاراً ينبض بالحب، تتهافت نجمات وشهيرات العالم على التألق به، والاحتفاظ به، كقطعة أساسية يجب أن تكون في علبة مجوهراتهنّ.

من النجمات اللاتي تألّقن بسوار Cartier Love bracelet؟
 
 ياسمين صبري
ياسمين صبري انتقت سوار LOVE BRACELET 4 DIAMONDS المصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، والمرصّع بـ4 ماسات قطع بريانت بإجمالي 0.42 قيراط.

يبلغ ثمن سوار الحب الألماسي 11.100 دولار.
 


مريم حسين
 
الممثلة المغربية-العراقية مريم حسين اختارت سوار LOVE BRACELET بتصميم رفيع، مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ويبلغ ثمنه نحو 4.800 دولار.
 
 
ميغان ماركل

دوقة ساسكس ميجان ماركل Meghan Markle  تألّقت بسوار الحب أيضاً في مقابلتها الشهيرة مع أوبرا وينفري.
 


إضافة إلى الممثلات الشهيرات كاميرون ديازCameron Diaz ، جينيفر انيستون Jennifer Aniston وكايلي جينر kylie Jenner التي ظهرت عام 2016 بأساور الحب بقيمة 40.000 دولار، وغيرهنّ.
المصدر: مجلة هي
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