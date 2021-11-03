سوار اشترته معظم النجمات... ما سرّه!؟

يوازي سوار Love bracelet من كارتييه، شهرة نجمات ومشاهير العالم، حيث بات عنصرًا رئيسيًا لرفاهية المظهر ورقيّها، فنراه يزين معصم معظمهنّ، وكأنه قطعة MUST HAVE أساسية في عالم المجوهرات.

ولكن، لهذا السوار الأيقوني... قصّة!بدأت قصة سوار Cartier Love في العام 1959، عندما هاجر الشاب ألدو تشيبولومن روما إلى نيويورك، وبدأ العمل في شركات المجوهرات الأميركية الكبرى، بما في ذلك Tiffany & Co و David Webb، فحصل على شهرة واسعة في المدينة.ولكنه للأسف، واجه خيبة أمل كبيرة في الحب، فقرّر أن يجسّد مفهوم العشق بنظره في أيقونة مجوهرات خالدة، لينشر فكرة الحب الأبدي الذي من الصعب التخلّي عنه من خلال سوار يوضع في المعصم، ولكن يصعب خلعه إلا من خلال "مفكٍ للبراغي".ثم في العام 1969، انتقل المصمم إلى دار كارتييه، وعرض فكرة السوارعليهم كأول تصميم له مع الشركة، وهكذا أبصر سوار Love bracelet النور.حقّق إطلاق سوار كارتييه صدًى إيجابياً كبيراً، حتى إن بسببه كسرت دار كاتييه القاعدة التي تتمثّل في عدم السماح للمصممين بالتوقيع على أعمالهم، ولكنها سمحت لـCipullo بالتوقيع على عمله، إيماناً منها بأن اسمه سيضيف وقعاً مختلفاً ومؤثّراً على المستهلك.وسرعان ما أصبح التزيُّن بهذا السوار طريقة لإظهار الشخص للعالم أن الذي يضعه "مكبّلًا في الحب". فبات السوار رمزاً للحب يحمل صفة الديمومة متمثّلاً بالشكل البيضاوي، بهدف أن يلتصق بشكل وثيق بالجسم، ولا يمكن إزالته إلا بمساعدة مفكِ البراغي الخاصّ.ثم قُدِّمَ سوار Love المرصّع بالألماس للجمهور لأول مرة في العام 1979، بعد عشر سنوات من تصميمه الأصلي.شكّل سوار الحب من Cartier أكثر تصميمات Cipullo نجاحًا، حيث سيظل جزءًا من قصة كارتييه الخالدة.توفَّى Cipullo العام 1984 عن عمر يناهز 42 عامًا، تاركاً إرثًا دائمًا في كيفية رؤية الحب في قلب جوهرة نفيسة ستتناقلها الأجيال.أصبح سوار الحب ابتكاراً ينبض بالحب، تتهافت نجمات وشهيرات العالم على التألق به، والاحتفاظ به، كقطعة أساسية يجب أن تكون في علبة مجوهراتهنّ.من النجمات اللاتي تألّقن بسوار Cartier Love bracelet؟