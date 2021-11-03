المرأة

فنانة لبنانية تنجب طفلتها.. وتختار لها اسماً غريباً (فيديو)

Lebanon 24
03-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-882106-637715338460564921.jpg
Doc-P-882106-637715338460564921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الفنانة نينا عبدالملك استقبالها لمولودها الثاني من زوجها الإعلامي حسان الشيخ، عبر مقاطع فيديو نشرتها عبر السوشيل ميديا ووثقت من خلالها رحلتها الكاملة قبل استقبال طفلتها.

 

وحرصت نينا على مشاركة محبيها بكل التفاصيل، منذ لحظة دخولها أحد المستشفيات المختصة في دبي وخضوعها لحقنة التخدير لتخفيف آلام الولادة الطبيعية، وصولاً إلى ولادتها طفلتها التي أطلقت عليها اسم "كوينا-صوفيا".

 

A post shared by ɴ ᴀ ᴅ ᴀ 🇵🇸 / نَـيِـنا 🇱🇧 (@nina.abdel.malak.lovers)


 
 

وفاجأت نينا الجمهور بظهورها بعد فترة قصيرة من ولادة الطفلة بنشاط وحماسة، وقالت في مقطع الفيديو بعفوية: "إجت البنوت... إجت كوينا صوفيا الشيخ"، وسُمع صوت بكاء الطفلة في الخلفية.

A post shared by ɴ ᴀ ᴅ ᴀ 🇵🇸 / نَـيِـنا 🇱🇧 (@nina.abdel.malak.lovers)


 
 
 

وأكدت نينا أن ابنها "شان" وزوجها ووالدتها موجودون معها في المستشفى، ما جعلها تشعر بالطمأنينة والراحة... وأعلنت بعد ذلك استخدام ما يُعرف بـ"بنك دم الحبل السري" لطفلتها، وهي عملية جمع دم الحبل السري (والأنسجة) واستخراج الخلايا الجذعية وتجميدها بالتبريد للاستخدام الطبي في المستقبل لعلاج بعض الأمراض الخطرة.

 

 

وكانت نينا عبد الملك قد شاركت متابعيها جولتها داخل المستشفى لاختيار الغرفة المناسبة لها ولأسرتها للبقاء فيها بعد ولادة الطفلة، وحرصت على نقل كل التفاصيل للجمهور وتقديم المعلومات التي يمكن أن تستفيد منها السيدات الحوامل في قالب عفوي لطيف.

 

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2021-11-03
09:00 | 2021-11-03
08:40 | 2021-11-03
07:00 | 2021-11-03
06:00 | 2021-11-03
04:00 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website