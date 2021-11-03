فنانة لبنانية تنجب طفلتها.. وتختار لها اسماً غريباً (فيديو)

أعلنت الفنانة نينا عبدالملك استقبالها لمولودها الثاني من زوجها الإعلامي حسان الشيخ، عبر مقاطع فيديو نشرتها عبر السوشيل ميديا ووثقت من خلالها رحلتها الكاملة قبل استقبال طفلتها.

وحرصت نينا على مشاركة محبيها بكل التفاصيل، منذ لحظة دخولها أحد المستشفيات المختصة في دبي وخضوعها لحقنة التخدير لتخفيف آلام الولادة الطبيعية، وصولاً إلى ولادتها طفلتها التي أطلقت عليها اسم "كوينا-صوفيا".

وفاجأت نينا الجمهور بظهورها بعد فترة قصيرة من ولادة الطفلة بنشاط وحماسة، وقالت في مقطع الفيديو بعفوية: "إجت البنوت... إجت كوينا صوفيا الشيخ"، وسُمع صوت بكاء الطفلة في الخلفية.

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وأكدت نينا أن ابنها "شان" وزوجها ووالدتها موجودون معها في المستشفى، ما جعلها تشعر بالطمأنينة والراحة... وأعلنت بعد ذلك استخدام ما يُعرف بـ"بنك دم الحبل السري" لطفلتها، وهي عملية جمع دم الحبل السري (والأنسجة) واستخراج الخلايا الجذعية وتجميدها بالتبريد للاستخدام الطبي في المستقبل لعلاج بعض الأمراض الخطرة.

وكانت نينا عبد الملك قد شاركت متابعيها جولتها داخل المستشفى لاختيار الغرفة المناسبة لها ولأسرتها للبقاء فيها بعد ولادة الطفلة، وحرصت على نقل كل التفاصيل للجمهور وتقديم المعلومات التي يمكن أن تستفيد منها السيدات الحوامل في قالب عفوي لطيف.