5 طرق للتعامل مع المشاكل الروتينية لزواجك

بعد مرور سنوات على الزواج، تصبح الحياة روتينية، حتى المشاكل والخلافات، والزواج يحتاج إلى بذل الجهد من أجل تخطي الأزمات وحل المشاكل، والحفاظ على الشغف بين الزوجين، لذا عندما تشعرين بأن مشاكل زواجك أصبحت روتينية، فإن هناك أسساً عليكِ وضعها في الاعتبار عند التعامل مع مشاكل زواجك، حتى تحافظي على استقراره وسعادتك أنتِ وزوجك. تابعي القراءة وتعرفي إلى 5 طرق تساعدك في التعامل مع مشاكل زواجك عندما تشعرين بأنها أصبحت روتينية.1- لا تنتظري طويلاًالانتظار طويلاً قبل طرح مشاكل الزواج، يمنحها فرصة للتضخم، ويجعل حلها أصعب، لذا لا تنتظري طويلاً، وحاولي طرح المشاكل للنقاش فيها مع زوجك أولاً بأول، وتذكري دائماً أن المشاكل لا تُحل من تلقاء نفسها، وأن تجاهلها لا يفيد، بالعكس يمكن أن يسبب أضراراً أكبر.2- لا تتسرعيعندما تكون هناك مشكلة بينك وبين زوجك، لا تتسرعي وتطرحيها في وقت ضيق، مثل وقت الصباح قبل الخروج إلى العمل، فالمشاكل تحتاج إلى متسع من الوقت، وهدوء، حتى تناقشيها مع زوجك دون عصبية، وتتمكنا من الوصول إلى حل يرضي كل منكما.3- ركزي على شيء واحدلا تطرحي مشاكل الزواج كلها مرة واحدة، خلافكما على تربية الطفال، المشاكل المالية، خلاف على العلاقة الحميمة، وغيرها... فطرح عدة مشاكل مرة واحدة يجعل النقاش ناقصاً، ولا تتوصلان إلى حل لأي مشكلة فيهم، وتشعران بالتعقيد وأن حياتكما الزوجية أصبحت عبارة عن مشاكل غير محلولة وحسب.دائماً ركزي على طرح قضية واحدة، والعمل عليها حتى تُحل بالكامل، ثم انتقلي إلى قضية أخرى، أو أجّلي باقي المشاكل لأوقات أخرى.4- استخدمي الأدوات المناسبةكل زوجين لهما أدوات تناسبهما لحل مشاكلهما، قد تكون الصلاة معاً، أو الخروج معاً في موعد غرامي. ابحثي عن الأدوات المناسبة لكِ أنتِ وزوجك التي تساعدكما على التواصل الجيد معاً.5- لا تتجني المشاكل الصعبةهناك مشاكل تصل درجة صعوبتها إلى أن النقاش فيها يكون معقّداً للغاية، ولكن هذا ليس مبرراً لتجاهلها، فسوف تتضخم أكثر وقد تودي بزواجك، لذا تحلي بالشجاعة واطرحي المشاكل الصعبة، ولكن أولاً رتبي أفكارك، وابحثي عن الطرق والكلمات الأكثر لطفاً لطرح هذه المشاكل، حتى تتمكني من مناقشتها مع زوجك والتوصل إلى حلول بشأنها، مع الحفاظ على علاقتكما.