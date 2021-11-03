المرأة

بعد أزمتها الصحية.. ياسمين عبد العزيز تتلقى هدية مميّزة وتستعرضها بطريقتها الخاصة

Lebanon 24
03-11-2021 | 15:00
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بعد فترة غياب عن السوشيال ميديا، استعرضت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز هدية مميّزة تلقتها من جمهورها للتعبير عن حبّهم الكبير لها، متمنّين لها دوام الصحة.

وشاركت ياسمين متابعيها عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابها في تطبيق "إنستغرام" مقاطع فيديو تُظهر الهدايا التي تلقتها، وكانت عبارة عن قالب حلوى مزيّن باللون الذهبي وباقة من الورود ولوحة كبيرة تضمّ مجموعة من صورها مع مجسّم لصورة تجمعها بزوجها النجم أحمد العوضي.

وتلقت ياسمين هدية مميّزة أخرى عبارة عن دفتر، حرص عدد من محبيها على كتابة رسائل خاصة لها فيه، واستعرضت كل رسالة منها، تعبيراً عن شكرها لهم.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع المنشورة من صفحة ياسمين وأشادوا بعفويتها وحرصها على شكر محبيها من خلال استعراض الهدية المميّزة التي تلقتها منهم وعبّروا من خلالها عن محبتهم الصادقة لها.
المصدر: لها
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