المرأة

بعد 17 عاماً على لقب "الوصيفة".. هكذا أصبحت الين وطفة وهل انفصلت عن زوجها رجل الاعمال؟

Lebanon 24
03-11-2021 | 08:40
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17 عاماً مضت على مشاركة الين وطفة في مسابقة ملكة جمال لبنان، حين توجت نادين نسيب نجيم ملكة، فيما حلصت وطفة على لقب "الوصيفة"، لتكمل مشوارها في عالم الاعلام والموضة. 
 
وتعمل وطفة حاليا كخبيرة في عالم الموضة ومقدمة برامج، وتزوجت قبل عامين من رجل الاعمال ولاعب كرة السلة السابق خالد المولى، وأنجبا طفلتهما الوحيدة لامار.
 
 
ويتم التداول مؤخراً بمعلومات تفيد بإنفصالهما بعد حذف خالد المولى صوره مع الين عبر حسابه على "إنستغرام"، وكذلك بعد حذف وطفة لصورهما المشتركة من الزفاف عبر حسابها الخاص على انستغرام، مكتفية بصورة واحدة تجمعهما مع ابنتهما.
 
 
وحتماً تغير شكل الين مع مرور الزمن، الا أنّها لا تزال تحافظ على ملامح جميلة.
 
 
وهكذا تبدو في أخر إطلالة لها:
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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