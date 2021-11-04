إعلامية شهيرة تُثير الجدل بملامح مختلفة.. أجرت عمليات تجميل؟ (صورة)

من جديد أثارت الإعلامية المصرية بوسي شلبي الكثير من الجدل بسبب إطلالتها الجديدة والتي تسببت لها بسيل من الانتقادات بعدما ظهرت بملامح متغيرة ومحتلفة.

واختلفت تعليقات الجمهور حول السبب وراء التغير في ملامح بوسي شلبي، بين إن كان المكياج هو السبب أم استخدامها للفلاتر أو حقن الفيلر.

جدير بالذكر أن الإعلامية بوسي شلبي قد تعرضت للانتقادات مؤخراً بعد لقائها مع أبطال فيلم "ريش" الفائز بجائزة مهرجان الجونة السينمائي.

حيث عبرت أثناء اللقاء وبحضور الأبطال عن رأيها في الفيلم ولكن لم تتحدث عن فنياته أو إثارته للجدل في الأيام القليلة الماضية أو عن حصوله على جائزة النقاد من مهرجان "كان السينمائي الدولي" بل تحدثت عن مصير الأبطال الذي تغير بعد عرض الفيلم، فقالت جملتها التي رددها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي "أنا بقول عمر غير مصير ناس في الفيلم ده وفتح باب رزق لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل للمكان اللي إحنا فيه"، وحملت الجملة وطريقة التعبير عنها معاني عنصرية وتعالٍ على أبطال الفيلم، كما رأى البعض في جملتها تحقيراً لأبطال الفيلم واستعلاء عليهم.

كما وصفها البعض بالكبر وعدم المهنية، وشن بعض الفنانين هجومًا عليها عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.