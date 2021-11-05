المرأة

5 أسباب تجعلك تبتسمين خلال يومكِ!

Lebanon 24
05-11-2021 | 03:00
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استمتعي باللحظات الجميلة والسريعة في الحياة اليومية، وكوني في وئام مع نفسك، وابتكري "الطريق السريع للسعادة"... في الآتي تقدم إليزابيث كوزون، الطبيبة النفسانية السريرية والمعالجة النفسية، ومؤلفة كتاب "Being Happy"، خمسة أسباب تجعلنا نبتسم أكثر قليلاً كل يوم، بحسب "فام أكتويال":

احتفلي بالحياة
إننا محظوظون لأننا أحياء ونتنفس، على الرغم من بعض التوترات أو الآلام التي قد نشعر بها في الجسم في بعض الأحيان. فلماذا لا تبتسمين في الحياة؛ للاحتفال بتواجدك فيها هنا وهناك؟
لهذا، يمكنك التأمل قليلاً كل يوم، والقيام ببعض تمارين التنفس، حتى لو لبضع دقائق فقط عند الاستيقاظ على سبيل المثال. دعي تلك الابتسامة ترتفع في داخلك، والتي قد تكون خجولة بعض الشيء أو مدفونة في بعض الأيام.
باختصار، دعي الموجات الإيجابية ترتفع على وجهك، والتي ستظهر في شكل ابتسامة.

تذوقي القليل من أطايب الحياة اليومية
على أساس يومي، نختبر العديد من الملذات الصغيرة، دون أن ندرك ذلك. وفي كل مرة تتذوقين فيها هذه الملذات الصغيرة في الحياة، فكري في رسم ابتسامة.
دعي قطعة من الشوكولاتة تذوب في فمك، تأملي الألوان الجميلة لأوراق الخريف، واشعري بأشعة الشمس على وجهك، استمتعي بالكعكة المصنوعة منزلياً التي يجلبها أحد الزملاء إلى المكتب... كل هذه الأشياء الصغيرة التي تبدو مبتذلة بالنسبة لنا، ولكن في الواقع، فإنها تقدم لنا الكثير من الخير. لذلك نفتح أعيننا، ونرحب بهذه الملذات الصغيرة من خلال ترك الابتسامة تظهر على وجوهنا.

اصنعي طريق السعادة بنفسك
إن الاستمتاع بالأشياء الجميلة لمدة 20 ثانية يجعل من الممكن إنشاء "طريق سريع جديد للسعادة في الدماغ".
هذا الأمر مثبت علمياً. فالعلم يقول: الابتسام، حتى في بعض الأحيان قسرياً قليلاً، يؤدي إلى مزاج جيد، ويطرد الأفكار السلبية. لذلك إذا ابتسمنا حتى عشرات المرات في اليوم، فسنكون قادرين على بناء هذا "الطريق السريع للسعادة"، والذي سيصبح، من خلال ممارسة "الموقف الإيجابي"، آلياً، وأسلوباً.
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حسّني نومك بالتعبير عن الامتنان
التعبير عن الامتنان هو أحد الأشياء التي يجب عليك القيام بها كل يوم. سواء كان ذلك لشخص ما أو لنفسك. كل مساء، على سبيل المثال، يمكنك التعبير عن وجهة نظرك أمام المرآة، لتشكري نفسك، وتكافئيها على كل الخير الذي حصلت عليه اليوم من الآخرين بابتسامة عريضة.
وبالتالي، يمكنك أن تضعي جانباً للحظة الأشياء الصغيرة السلبية في اليوم، وتحتفظي بالأفضل فقط. الذهاب إلى الفراش بابتسامة على وجهك طريقة جيدة للنوم بهدوء وعمق أكثر.

ابحثي عن الانسجام الداخلي
القيم هي أحد محركات حياتنا. كل الأشياء التي تعطي معنى لحياتنا، احترام الآخرين والطبيعة، الإيثار، اللطف، الإحسان، الأسرة... أي شيء يعطي لحياتنا معنى، يسبب الابتسامة. مساعدة الشخص على القيام بمهماته على الدرج، والتدخل في وجه الظلم، وإدخال البهجة على عائلتك... كل هذه الأشياء التي تؤثر بشكل مباشر على قيمنا، والتي تسمح لنا لنكون منسجمين مع أنفسنا، تستدعي الابتسام لها.
المصدر: سيدتي
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