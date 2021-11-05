كيف يمكن أن تتعاملي مع زوجكِ في حال كان دائم الانشغال؟

لا شكّ أن التعامل مع الزوج المشغول أمر صعب جداً ويشكل حيرة كبيرة للزوجة! لذا لا تقلقي سنقدم لك حيل مهمة وذكية يمكنك اتباعها للتخلص من هذه المشكلة.1- الوقت المناسب للحديثإن كنتِ ترغبين بالحديث مع زوجكِ خلال النهار، حاولي أن تعرفي متى يحين موعد راحته من العمل، واتصلي به للاطمئنان عليه أو أرسلي له رسالة دعم أو فيها كلمات حب.2- ساعديه في تنظيم وقتهربما لا يدرك الزوج كيفية تقسيم وقته بين العمل والمنزل، خاصة ان كان عمله يتطلب منه الكثير من الوقت. لذا، ساعديه على تقسيم وقته خلال اليوم، ولا تنسي أن تضعي وقتاً خاصاً بكما فقط.3- شاركيه بنشاطاتهفي حال كان يحب زوجكِ ممارسة أي نشاط رياضي، فلا تترددي من ان تشاركيه اياه. مثلا تسجلي معه في النادي الرياضي أو في صف التينس. وهذه اذكى طريقة بهدف التعامل مع الزوج المشغول.4- لا تكثري الاسئلةلا تسألي كثيراً عن سبب انشغاله الدائم، لأن هذا الامر سيولّد مشاكل بينكما ويدمر علاقاتكما. لذا من الافضل أن تعملي منذ بداية الزواج طبيعة عمله، وهنا ننصحك بأن تخططي للخروج مع أصدقائكِ خلال وقت انشغاله أو تتعلمي لغة جديدة مثلاً.5- تأكدي من حبّه لكِالزوج يعمل بجهد من أجل تأمين المال للمنزل ولكي تكون أيضاً زوجته مكتفية مادياً، لذا لا تشغلي بالك بأفكار غريبة وبأنه لا يحبك، فالعكس تماماً هو الصحيح.6- نظّمي يوماً خاصا بكمارغم انشغاله الدئم، الا انه من المنطقي أن يحصل الزوج على يوم واحد عطلة على الاقل في الاسبوع، لذا حضري برنامج مميز وخاص لهذا اليوم، كالذهاب في رحلة الى مناطق يحبها والغذاء في مطعمه المفضل أو ختى القيام بنشاطات تقوي العلاقة بينكما.7- إدعميهلا تتردّدي للحظة من أن تدعميه، وتؤكدي له أنه انسان جدي وناجح بعمله، فحتماً سيبادلك الامر، وستترسخ فكرة بباله أنك موجودة دائماً بقربه.اذاً قدّمنا لك أفضل طرق من أجل التعامل مع الزوج المشغول من دون أن تفسدي العلاقة بينكما... فلا تتردّدي بإتباعها!