من دون ممارسة الرياضة... 4 حيل سهلة لتنحيف الخصر العريض

تنحيف الخصر العريض ليس أمراً سهلا أو سريعاً، فالخصر هو جزء مستعصي للغاية لدى العديد من الناس. نعرّفك اليوم على 4 حيل سهلة لتنحيف الخصر العريض من خلال بعض الممارسات اليومية السهلة والبسيطة التي من شأنها التأثير في حرق الدهون في هذه المنطقة خصوصاً و الجسم عموماً، والتي ستساعدك أيضاً على التخلّص من السموم، من دون الحاجة لممارسة الرياضة أو اتباع الحميات القاسية.1-تناول البيض لتنحيف الخصر العريضتناول بيضة مسلوقة يومياً عند الفطور يساعد في تنحيف الخصر العريض. يتكوّن البيض من نسبة مرتفعة من البروتين الغذائي الذي ينشّط عملية حرق الدهون داخل الجسم، بالإضافة إلى أنّه يعمل على تنشيط عمليات الأيض.2-ابتعدي عن الوجبات الغنيّة بالملح لتنحيف الخصر العريضابتعدي عن الوجبات الغنيّة بالملح التي تؤدي إلى احتباس المياه في الجسم و تسبّب انتفاخ البطن، و هي من أهم و أبرز الأسباب المؤدية إلى السمنة في منطقة الخصر. بالإضافة إلى أنه عليك الإبتعاد عن الحلويات و السكريات التي تزيد الوزن و تسبّب السمنة في محيط الخصر.3-تناولي يومياً وقبل الخلود إلى النوم بنصف ساعة كوباً من اللبن مع 8 حبّات من اللّوز لتنحيف الخصر العريضتناولي يومياً وقبل الخلود إلى النوم بنصف ساعة، كوباً من اللبن مع 8 حبّات من اللّوز. هذه الحيلة تنحّف خصركِ بفضل احتواء اللّوز على الأحماض التي تزيل الدهون. اللوز غنيّ بالدهون الأحادية غير المشبعة، و بالدهون الجيدة التي تعطي الشعور بالشبع وتساعد على فقدان الوزن. تجنّبي تناول اللوز المحمّص و المملّح، و اختاري اللوز النيء. أما اللبن فيحتوي على باكتيريا تسمى probiotics تساعد في حرق هذه الدهون.4- النوم بشكل كاف