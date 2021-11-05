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المرأة
إعلامية شهيرة تدخل في نوبة بكاء مباشرة على الهواء... هذا ما جرى معها! (فيديو)
Lebanon 24
05-11-2021
|
09:00
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دخلت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في حالة من البكاء خلال حديث الفنان الكويتي الكبير داوود حسين عن وفاة والده، خلال حلول النجم الخليجي ضيف برنامجها "السيرة" على قناة dmc.
وقال حسين إنّه كان في منزله صباحاً، حين تلقى اتصالاً من شقيقه يطلب منه القدوم إلى المستشفى حيث يرقد والدهما، بعلم على الفور بوفاة الأخير، لأنه كان يتناوب مع أخيه على رعاية الأب، لكن الإتصال جاء خارج نوبته.
وأشار إلى أنّه ظلّ يمنّي نفسه بعدم صحة توقعه إلى أن وصل المستشفى: "وجدت أن الأمر انتهى، والدي توفي".
وأضاف حسين إنه احتضن شقيقه مواسياً إياه، ثم جلس حسين مدة ساعة مع جثمان والده لوحده، بدأها بالصمت، ثم تابع بالحديث مع فقيده، فشكره على كل ما قدمه له، مستعيداً جميع الذكريات بينهما كإمساكه بيده لإيصاله إلى المدرسة، وعمله المجهد وتعرضه للإصابة خلاله من أجل عائلته التي ضمّت 7 أولاد، وإنفاقه عليها.
وتحدث حسين عن آخر حديث جمعه بوالده قبل وفاته، لافتاً إلى تلاوتهما آيات من القرآن معاً قبل دخوله في غيبوبة.
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A post shared by dmc TV (@dmctv.eg)
المصدر: لها
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