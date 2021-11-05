المرأة

إعلامية شهيرة تدخل في نوبة بكاء مباشرة على الهواء... هذا ما جرى معها! (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-882929-637717185325579965.jpg
Doc-P-882929-637717185325579965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في حالة من البكاء خلال حديث الفنان الكويتي الكبير داوود حسين عن وفاة والده، خلال حلول النجم الخليجي ضيف برنامجها "السيرة" على قناة dmc.

وقال حسين إنّه كان في منزله صباحاً، حين تلقى اتصالاً من شقيقه يطلب منه القدوم إلى المستشفى حيث يرقد والدهما، بعلم على الفور بوفاة الأخير، لأنه كان يتناوب مع أخيه على رعاية الأب، لكن الإتصال جاء خارج نوبته.

وأشار إلى أنّه ظلّ يمنّي نفسه بعدم صحة توقعه إلى أن وصل المستشفى: "وجدت أن الأمر انتهى، والدي توفي".

وأضاف حسين إنه احتضن شقيقه مواسياً إياه، ثم جلس حسين مدة ساعة مع جثمان والده لوحده، بدأها بالصمت، ثم تابع بالحديث مع فقيده، فشكره على كل ما قدمه له، مستعيداً جميع الذكريات بينهما كإمساكه بيده لإيصاله إلى المدرسة، وعمله المجهد وتعرضه للإصابة خلاله من أجل عائلته التي ضمّت 7 أولاد، وإنفاقه عليها.

وتحدث حسين عن آخر حديث جمعه بوالده قبل وفاته، لافتاً إلى تلاوتهما آيات من القرآن معاً قبل دخوله في غيبوبة. 
 
المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2021-11-05
08:00 | 2021-11-05
06:00 | 2021-11-05
04:12 | 2021-11-05
03:00 | 2021-11-05
17:00 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website