المرأة

ياسمين صبري بالحجاب (صور)

Lebanon 24
05-11-2021 | 17:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للممثلة المصرية ياسمين صبري تظهران ارتداءها الحجاب.
 
وفي التفاصيل أن ياسمين كانت متواجدة في أحد الجوامع، واحترامًا لقدسية المكان قامت بارتداء الحجاب.
 
 

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ياسمين صبري

حجاب

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