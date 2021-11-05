ياسمين صبري بالحجاب (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للممثلة المصرية ياسمين صبري تظهران ارتداءها الحجاب.

وفي التفاصيل أن ياسمين كانت متواجدة في أحد الجوامع، واحترامًا لقدسية المكان قامت بارتداء الحجاب.