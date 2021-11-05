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المرأة
ياسمين صبري بالحجاب (صور)
Lebanon 24
05-11-2021
|
17:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للممثلة المصرية ياسمين صبري تظهران ارتداءها الحجاب.
وفي التفاصيل أن ياسمين كانت متواجدة في أحد الجوامع، واحترامًا لقدسية المكان قامت بارتداء الحجاب.
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