المرأة

كيم كارداشيان تُغضب كاني ويست... والاخير يكشف: مازالت زوجتي

Lebanon 24
05-11-2021 | 23:59
A-
A+
Doc-P-883124-637717753410333221.jpg
Doc-P-883124-637717753410333221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبّر مغني الراب الأميركي، كاني ويست، عن ضيقه من تصريحات أدلت بها نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، في برنامج تلفزيوني ساخر بشأن طلاقها منه.

وكانت كارداشيان استضافت قبل أسابيع إحدى حلقات برنامج "Saturday Night Live"، وقالت للجمهور وقتها أنها "قامت بتطليق كاني ويست".

وخلال استضافته في بودكاست "درينك تشامبس" على الإنترنت، أمس الخميس، اتهم كاني ويست القائمين على البرنامج الساخر أنهم أرغموا زوجته على قول إنها طلقته من أجل كتابة النكات وإضحاك الجمهور.
وأكد ويست أنه "لم ير أوراق الطلاق مطلقا، وأنه وكيم كارداشيان لم يتطلقا".

وقال: "هذه ليست مزحة بالنسبة لي، فأطفالي يريدون أن يظل والديهما معا، كما أريد أن نكون معا".

كما اتهم كاني ويست في لقاءه، أمس الخميس، وسائل الإعلام أنها تستثمر في محاولة تصوير وجود احتكاك بينه وبين كيم كارداشيان.

وخلال مونولوجها في برنامج "Saturday Night Live" في وقت سابق من من الشهر الماضي، أشادت كيم كارداشيان ويست بكاني ويست باعتباره "أفضل مغني راب في كل العصور" قبل الحديث عن إجراءات الطلاق الحالية.

وأشارت كارداشيان إلى أن ويست هو "أغنى رجل أسود في أميركا، كما أنه عبقري موهوب، ومنحني 4 أطفال رائعين، ولذلك عندما طلقته عليكم أن تعرفوا أن الأمر يتعلق بشيء واحد فقط، وهو شخصيته".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:00 | 2021-11-06
17:00 | 2021-11-05
15:00 | 2021-11-05
12:00 | 2021-11-05
09:00 | 2021-11-05
08:00 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website