المرأة

حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما! (صورة)

Lebanon 24
06-11-2021 | 06:00
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نشرت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة عبر خاصية صورة لها وهي مرتدية الحجاب بصحبة والدها احتفالا بعيد ميلاده، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي".

وبدأت أزمة حلا شيحة ووالدها عندما أعلن الأخير مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "حروف الجر" على إذاعة "نجوم إف إم"، أن ابنته لم ترتد الحجاب، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.

وأضاف شيحة، إنه لم يتحدث مع ابنته حلا منذ 3 أشهر، وبالتحديد وقت أزمة فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، مضيفا أنه يتمنى من الله أن يوفقها في حياتها.

مصر.. حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما حول ارتداء الحجاب (صورة)
 
مصر.. حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما حول ارتداء الحجاب (صورة)
المصدر: روسيا اليوم
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