رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بالأحمر القصير! (صورة)

كعادتها بعد كل لقاء بين الهلي والزمالك وينتهي بفوز الأول تفاعلت النجمة "رانيا يوسف" مع المباراة وقدمت التهنئة للنادي الأهلي عقب الفوز الكبير الذي حققه على منافسه نادي الزمالك بخمسة أهداف.ونشرت رانيا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر، وهو لون فانلة وشعار النادي الأهلي، معلقة على الصورة قائلة: "ألف مبروك للنادي الأهلي"