إطلالة اليسا في باريس حديث السوشيل ميديا.. بدت أصغر سناً والجمهور يعلق: شو لابسة؟ (صور وفيديو)

أحيت الفنانة اليسا مساء أمس السبت حفلا على مسرح الأولمبيا في باريس حيث التقت أبناء الجالية اللبنانية والعربية في فرنسا.
View this post on Instagram
A post shared by Elissa (@elissazkh)
A post shared by Elissa (@elissazkh)
اليسا غنت أجمل أغانيها وتفاعل معها الجمهور، وغنت أيضاً للسيدة فيروز ورفعت العلم اللبناني على المسرح أثناء تأديتها أغنية لها.
View this post on Instagram
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
كما أدت أغنية بالفرنسية للفنانة داليدا.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
وقد لفتت اليسا الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت "توب" بيضاء بكم واحد مع بنطال أسود وضعت فوقه تنورة طويلة من الخلف.
اليسا بدت نحيفة وجميلة في إطلالتها وبدت أصغر سناً.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
الا ان إطلالة اليسا أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر البعض إطلالتها جميلة وأنيقة في حين اعتبر البعض الآخر ان إطلالتها غير موفقة وعلقوا: "شو لابسة".