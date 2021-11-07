إطلالة اليسا في باريس حديث السوشيل ميديا.. بدت أصغر سناً والجمهور يعلق: شو لابسة؟ (صور وفيديو)

أحيت الفنانة اليسا مساء أمس السبت حفلا على مسرح الأولمبيا في باريس حيث التقت أبناء الجالية اللبنانية والعربية في فرنسا.

اليسا غنت أجمل أغانيها وتفاعل معها الجمهور، وغنت أيضاً للسيدة فيروز ورفعت العلم اللبناني على المسرح أثناء تأديتها أغنية لها.

كما أدت أغنية بالفرنسية للفنانة داليدا.

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وقد لفتت اليسا الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت "توب" بيضاء بكم واحد مع بنطال أسود وضعت فوقه تنورة طويلة من الخلف.

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اليسا بدت نحيفة وجميلة في إطلالتها وبدت أصغر سناً.

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الا ان إطلالة اليسا أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر البعض إطلالتها جميلة وأنيقة في حين اعتبر البعض الآخر ان إطلالتها غير موفقة وعلقوا: "شو لابسة".