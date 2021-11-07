المرأة

إطلالة اليسا في باريس حديث السوشيل ميديا.. بدت أصغر سناً والجمهور يعلق: شو لابسة؟ (صور وفيديو)

Lebanon 24
07-11-2021 | 03:00
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أحيت الفنانة اليسا مساء أمس السبت حفلا على مسرح الأولمبيا في باريس حيث التقت أبناء الجالية اللبنانية والعربية في فرنسا.

 

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اليسا غنت أجمل أغانيها وتفاعل معها الجمهور، وغنت أيضاً للسيدة فيروز ورفعت العلم اللبناني على المسرح أثناء تأديتها أغنية لها.

 

 

كما أدت أغنية بالفرنسية للفنانة داليدا.

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وقد لفتت اليسا الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت "توب" بيضاء بكم واحد مع بنطال أسود وضعت فوقه تنورة طويلة من الخلف.

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اليسا بدت نحيفة وجميلة في إطلالتها وبدت أصغر سناً.

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الا ان إطلالة اليسا أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر البعض إطلالتها جميلة وأنيقة في حين اعتبر البعض الآخر ان إطلالتها غير موفقة وعلقوا: "شو لابسة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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