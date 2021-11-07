أنتِ طموحة أم حذرة؟ تعرفي إلى ما يكشفه خط الحياة في كفك

تعرفي إلى ما يمكن أن يفسره خط الحياة في كفك وما هي المعاني والشروحات خلف كل شكل:

- خط الحياة قريب من السبابة:

يشير هذا الخط الى أنك شخص حماسي وطموح مع أفكار قوية جدا. وتتمحور حياتك كلها حول الاحلام والطموحات. أنت حازمة دوما وتحبين ان تكوني مركز الاهتمام، مما يؤدي الى مشاكل في بعض الاحيان. إن فكرت قليلا بالآخرين، فسوف تحصدين الاحترام والشعبية، اضافة الى أن الامور سوف تكون أسلس من ذي قبل.

- خط الحياة قريب من الابهام:

أنتِ من محبي السلام والهدوء والحياة الثابتة. لا تحبين المشاكل. تملكين حذر كبير تجاه أي شيء في الحياة. من الممكن ان تصبح حياتك عادية جدا، لذلك يمكنك اضافة بعض التحديات، والقيام بما تريدينه من دون لف ودوران، وعندها سوف تصبح حياتك رائعة!